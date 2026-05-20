Спорт

"Арсенал" вперше за 22 роки виграв Англійську Прем'єр-лігу

Лондонський клуб здобув чемпіонство на наступний день після власного матчу.

Фото: ФК Арсенал Лондон

Нічия "Манчестер Сіті" у матчі з "Борнмутом" у 37-ому турі Англійської Прем'єр-ліги стала золотою для лондонського "Арсенала", який став недосяжним у турнірній таблиці.

Як пише The Guardian, таким чином було перервано 22-річне очікування вболівальниками "канонірів" здобуття титулу. Мікель Артета, який рівно вдвічі старший за попередній виграний "Арсеналом" трофей АПЛ, став другим наймолодшим тренером після Жозе Моурінью, хто привів свою команду до тріумфі на внутрішній арені.

Футболісти і тренерський штаб спостерігали за грою конкурентів на своїй базі, а після фінального свистка розпочали бурхливе святкування. Вболівальники у Лондоні зібралися біля домашньої арени "Емірейтс", де разом співали та запускали феєрверки. 

30 травня в "Арсенала" є нагода переписати історію - лондонці зіграють у своєму другому фіналі Ліги чемпіонів і сподіваються вперше підняти над головою "вухастий" трофей. У суперниках - "ПСЖ" українця Іллі Забарного. 

