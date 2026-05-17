Українські веслувальниці Лузан та Дяченко взяли медалі на етапі Кубка світу

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Іванна Дяченко отримали нагороди у другому у сезоні етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное.

Змагання проходять у німецькому місті Бранденбург.

Українки здобули відповідно золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах.

Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Вона прийшла до фінішу з результатом 47,70 секунди.

Дяченко взяла бронзову медаль у байдарці-одиночці на 200-метрівці з часом 43,21 секунди.