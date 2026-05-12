Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСпорт

​Міжнародний союз п’ятиборців скасовує обмеження для спортсменів із Білорусі

Для російських спортсменів статус AIN залишається чинним.

​Міжнародний союз п’ятиборців скасовує обмеження для спортсменів із Білорусі
П'ятиборство (архівне фото)
Фото: sport-koda.org

Виконавча рада Міжнародного союзу п’ятиборців (UIPM) 12 травня схвалила рішення дозволити білоруським спортсменам та командам повноцінно представляти свою країну на турнірах під егідою організації. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що UIPM першим виконав відповідну рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету. Так, спортсмени і команди з Білорусі зможуть вільно представляти свою країну на змаганнях UIPM (крім майбутнього Кубка світу в Пазарджику), починаючи з наступного тижня. Раніше білоруси змагалися як індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN).

Тепер білоруські спортсмени зможуть змагатися у своїй національній формі, з національним прапором та гімном. Білоруська федерація сучасного п’ятиборства зможе відправляти спортсменів на змагання UIPM, починаючи з Кубка світу з п’ятиборства UIPM у Будапешті з 9 до 13 червня 2026 року.

Для російських спортсменів статус AIN залишається чинним.

Раніше рішення про послаблення обмежень для білорусів також були ухвалені щодо водних видів спорту, гандболу та інших дисциплін.

Сучасне п'ятиборство - це олімпійський вид спорту, що складається з п'яти дисциплін: фехтування, плавання, конкур (кінний спорт), а також комбінованого виду - бігу зі стрільбою. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies