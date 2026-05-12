Виконавча рада Міжнародного союзу п’ятиборців (UIPM) 12 травня схвалила рішення дозволити білоруським спортсменам та командам повноцінно представляти свою країну на турнірах під егідою організації.

Зазначається, що UIPM першим виконав відповідну рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету. Так, спортсмени і команди з Білорусі зможуть вільно представляти свою країну на змаганнях UIPM (крім майбутнього Кубка світу в Пазарджику), починаючи з наступного тижня. Раніше білоруси змагалися як індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN).

Тепер білоруські спортсмени зможуть змагатися у своїй національній формі, з національним прапором та гімном. Білоруська федерація сучасного п’ятиборства зможе відправляти спортсменів на змагання UIPM, починаючи з Кубка світу з п’ятиборства UIPM у Будапешті з 9 до 13 червня 2026 року.

Для російських спортсменів статус AIN залишається чинним.

Раніше рішення про послаблення обмежень для білорусів також були ухвалені щодо водних видів спорту, гандболу та інших дисциплін.

Сучасне п'ятиборство - це олімпійський вид спорту, що складається з п'яти дисциплін: фехтування, плавання, конкур (кінний спорт), а також комбінованого виду - бігу зі стрільбою.