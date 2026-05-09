Лузан і Рибачок виграли перший у 2026 році міжнародний старт у каное-двійці

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок під час фіналу змагань з веслування

Віцечемпіонки Олімпіади, українські каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок виграли перший міжнародний старт у каное-двійці 2026 році після річної перерви.

Про це повідомляє Суспільне.

Лузан та Рибачок перемогли на Кубку світу в угорському Сегеді.

Спортсменки тріумфували на олімпійській дистанції – каное-двійці на 500 м. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду.

Для Лузан та Рибачок це перша сумісна медаль за два роки на Кубку світу. Перед цим вони вибороли “срібло” у Познані у 2024-му. 2025 рік Рибачок повністю пропустила через вагітність та народження дитини.