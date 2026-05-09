Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСпорт

Лузан і Рибачок виграли перший у 2026 році міжнародний старт у каное-двійці

Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду.

Лузан і Рибачок виграли перший у 2026 році міжнародний старт у каное-двійці
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок під час фіналу змагань з веслування
Фото: EPA/UPG

Віцечемпіонки Олімпіади, українські каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок виграли перший міжнародний старт у каное-двійці 2026 році після річної перерви.

Про це повідомляє Суспільне.

Лузан та Рибачок перемогли на Кубку світу в угорському Сегеді. 

Спортсменки тріумфували на олімпійській дистанції – каное-двійці на 500 м. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду.

Для Лузан та Рибачок це перша сумісна медаль за два роки на Кубку світу. Перед цим вони вибороли “срібло” у Познані у 2024-му. 2025 рік Рибачок повністю пропустила через вагітність та народження дитини.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies