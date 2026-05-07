«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Іллі Забарного зіграє з "Арсеналом" у фіналі

Українець з лави запасних дивився, як партнери проходили "Баварію".

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Іллі Забарного зіграє з "Арсеналом" у фіналі
Баварія - ПСЖ 1:1
Фото: EPA/UPG

30 травня у Будапешті трофей Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 розіграють лондонський "Арсенал" та французький "Парі Сен-Жермен". Команда українця Іллі Забарного змогла втримати перевагу, здобуту над "Баварією" у першому матчі, який закінчився з рахунком 5:4.

Друга гра очікувано не була настільки феєричною, але відзначилася швидким голом. Вже на третій хвилині спрацював головний ударний тандем парижан: Кварацхелія увірвався у вільний простір, віддав на Дембеле, а той збільшив шанси "ПСЖ" на підсумковий успіх.

Одразу в двох епізодах мюнхенці апелювали щодо гри рукою суперників у власному штрафному, але суддівська бригада на чолі з Жоау Пінейру не відреагувала. Мюнхенці після матчу гарантовано нарікатимуть на упередженість, хоча експерти знаходять пояснення у рекомендаціях рефері не фіксувати порушення при випадковому влучанні від свого партнера. 

Забити "Баварії" вдалося тільки у компенсований час зусиллями Гаррі Кейна, але це було вже надто пізно. 1:1 на "Фусбаль Арені Мюнхен" і 6:5 у підсумку - у фінал виходить "ПСЖ". Забарний, до речі, усю гру просидів у запасі.

 

