У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ГоловнаСпорт

Україна сенсаційно обіграла учасника Олімпіади на чемпіонаті світу з хокею

Ще кілька місяців тому суперник нашої команди виступав на олімпійському льоду Мілана.

Україна сенсаційно обіграла учасника Олімпіади на чемпіонаті світу з хокею
Фото: Федерація хокею України

Збірна України з хокею всупереч прогнозам змогла обіграти Францію на чемпіонаті світу у дивізіоні IA, який приймає польський Сосновець.

Ще не так давно на відбірковому турнірі до Олімпійських ігор "галльські півні" безжально проїхалися по нашій команді з рахунком 7:2. Тож у підопічних Дмитра Христича з'явилася нагода взяти реванш.

Ключовим став перший період, в якому "синьо-жовті" закинули двічі. Відзначилися Гребеник і Мережко. У другому 20-хвилинному відрізку французи зрівняли рахунок, але пропустили ближче до сирени від Трахта, який встановив остаточний рахунок - 3:2 на користь України.

Ця перемога стала для української збірної найбільш високорейтинговою за останні 20 років - Франція посідає 13-ту сходинку серед дорослих чоловічих хокейних команд світу. 

Після трьох турів Україна друга у турнірній таблиці, поступаючись тільки Казахстану. З ним, а також з Японією нам ще грати далі. Лише дві найкращі команди отримають путівку в елітний дивізіон на наступний рік.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies