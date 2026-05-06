Україна сенсаційно обіграла учасника Олімпіади на чемпіонаті світу з хокею

Ще кілька місяців тому суперник нашої команди виступав на олімпійському льоду Мілана.

Збірна України з хокею всупереч прогнозам змогла обіграти Францію на чемпіонаті світу у дивізіоні IA, який приймає польський Сосновець.

Ще не так давно на відбірковому турнірі до Олімпійських ігор "галльські півні" безжально проїхалися по нашій команді з рахунком 7:2. Тож у підопічних Дмитра Христича з'явилася нагода взяти реванш.

Ключовим став перший період, в якому "синьо-жовті" закинули двічі. Відзначилися Гребеник і Мережко. У другому 20-хвилинному відрізку французи зрівняли рахунок, але пропустили ближче до сирени від Трахта, який встановив остаточний рахунок - 3:2 на користь України.

Ця перемога стала для української збірної найбільш високорейтинговою за останні 20 років - Франція посідає 13-ту сходинку серед дорослих чоловічих хокейних команд світу.

Після трьох турів Україна друга у турнірній таблиці, поступаючись тільки Казахстану. З ним, а також з Японією нам ще грати далі. Лише дві найкращі команди отримають путівку в елітний дивізіон на наступний рік.