Жіноча збірна США з хокею відмовилася зустрітись з Трампом після слів, що їх «доведеться запросити» нарівні з чоловічою збірною

Жіноча збірна США з хокею повідомила, що відмовляється від запрошення президента Дональда Трампа до Білого дому, де він мав виголосити промову до народу США. Це сталося наступного дня після того, як глава держави сказав чоловічій збірній США, що йому можуть оголосити імпічмент, якщо він не запросить також і жіночу команду. Про це повідомляє NBC News.

«Ми щиро вдячні за запрошення, надіслане нашій жіночій збірній США з хокею — володаркам золотої медалі, і глибоко цінуємо визнання їхнього виняткового досягнення», — заявив речник USA Hockey. «Однак через часові обмеження та раніше заплановані навчальні й професійні зобов’язання після Ігор спортсменки не можуть взяти участь у заході».

«Для них було честю отримати запрошення, і вони вдячні за визнання», — додав речник.

Білий дім не надав негайного коментаря у відповідь на запит ЗМІ.

У четвер жіноча збірна США обіграла Канаду у фіналі Олімпійських ігор та здобула золоту медаль. Чоловіча команда також перемогла Канаду й виборола золото в неділю.

Трамп запросив чоловічу збірну взяти участь у його зверненні до народу під час телефонної розмови в неділю ввечері після їхньої перемоги в овертаймі. Наразі невідомо, чи відвідає чоловіча команда цей виступ.

«Мушу вам сказати, нам доведеться запросити й жіночу команду, ви ж це розумієте», — сказав Трамп, запрошуючи чоловічу збірну.

«Якщо б я не запросив жіночу команду, мені б, ймовірно, оголосили імпічмент», — сказав Трамп.