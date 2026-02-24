Качка: Україна готова знайти баланс в аграрній політиці, аби не створювати страхів для фермерів Польщі і всього ЄС

Закріплена в гарантіях безпеки дата вступу – це символ того, що перемовини про приєднання України будуть успішними, вважає віцепрем'єр-міністр.

Україна розраховує, що її партнери з Євросоюзу зможуть взяти на себе політичне зобов'язання і прийняти її до блоку. Це не є заміною переговорного процесу, сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка в коментарі журналістам на полях YES, організованої фондом Віктора Пінчука, передає кореспондентка LB.

Закріплена дата вступу – це символ того, що переговори про вступ будуть позитивно завершені. На думку віцепрем'єра, це можливо уже наступного року.

"Для цього потрібно, щоб Євросоюз і держави-члени пішли на подвійний-потрійний фронтлоудінг деяких процесів – зробити їх паралельно. Це означає також достатньо інтенсивні вимоги до нас – парламенту і уряду впроваджувати ті речі, які ми все одно маємо впроваджувати до вступу чи після вступу. Але чим більше ми впровадимо до – тим кращі будуть умови вступу", – сказав він.

За словами Качки, головне – не дата, яку обговорюють політики, а те, що вони вкладають. Україна готова знайти баланс, зокрема, в аграрній політиці, аби задовольнити членів ЄС, в тому числі – Польщу.

"Ми готові знайти баланси, які дозволяють нам не створювати жодних перепон і навіть страхів для польських чи французьких і взагалі усіх фермерів Євросоюзу", – сказав він.

У частині верховенства права, на думку урядовця, Україна робить дуже багато.

Україна хоче, аби в березні вже почалася робота з членами ЄС, аби почути їхні позиції.

Контекст

У гарантіях безпеки Україна просить членів ЄС прописати конкретну дату вступу України, аби Росії не вдалося руками окремих членів блоку зірвати її вступ. Послідовно проти українського членства виступає Угорщина. Словацька влада робила заяви як на підтримку приєднання України до ЄС (але не до НАТО), так і проти. Застереження стосовно швидкого членства висловлювали в Польщі, але загалом країна підтримує євроінтеграцію України.