WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаПолітика

У Київ із першим візитом приїхав маршалок Сейму Польщі

Його зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У Київ із першим візитом приїхав маршалок Сейму Польщі
Руслан Стефанчук і маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий.
Фото: Фейсбук Руслана Стефанчука

Сьогодні, 23 лютого, до Києва із першим візитом приїхав маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. 

Про це у фейсбуці написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який зустрів польського політика на київському вокзалі.

Руслан Стефанчук і маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий.
Фото: Фейсбук Руслана Стефанчука
Руслан Стефанчук і маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий.

"Радий вітати у Києві Маршалка Сейму Республіки Польща Влодзімєжа Чажастого", – йдеться у дописі. 

Стефанчук зазначив, що це перший візит Чажастого до столиці України — і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу. 

"Попереду — зустрічі та змістовні розмови", –  повідомив голова ВРУ. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies