Зеленський сказав, що ще не визначився, чи балотуватиметься на найближчих виборах президента

Він вважає, що якщо вибори є вимогою для припинення війни, то тоді треба їх проводити.

Україна хоче отримати безпекові гарантії від США, які будуть закріплені Конгресом і триватимуть десятки років. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю BBC, відповідаючи, чи може він довіряти американському лідеру Дональду Трампу.

Журналіст запитав думку про часто суперечливі заяви американського президента, коли той називав Зеленського диктатором, який розв'язав війну. Він відповів:

"Я не диктатор, і не я починав війну".

Президент сказав, що гарантії безпеки від США – це не лише про Дональда Трампа, а загалом про Америку.

"Ми всі президенти на відповідний період. Ми хочемо гарантії на 30 років, наприклад", – сказав він, додавши, що лідери країн замінюються.

"Президенти ідуть, а інституції залишаються", – аргументував він необхідність підтримки гарантій Конгресом.

Гарантії потрібні до того, як Україна зможе провести президентські вибори – знову ж, на вимогу США, які фактично підтримали в цьому Росію. Зеленський сказав, що ще не вирішив, чи братиме участь у найближчих виборах.

"Я можу піти, а можу й ні", – сказав він.

Президент заявив, що якщо проведення виборів є умовою для закінчення війни, то треба на це погодитися.

"Я сказав партнерам: «вам треба визначитися з однією річчю – ви хочете прибрати мене чи провести вибори? Якщо ви хочете виборів (навіть якщо ви не готові сказати мені про це чесно зараз), тоді проведімо ці вибори чесно. Проведімо способом, який український народ визнає, передусім. І ви самі повинні визнати, що ці вибори легітимні»", – сказав Зеленський.

Контекст

Росія вимагає проведення виборів в України, однак торік про їх необхідність заявила і американська адміністрація. Вашингтон хоче, аби Україна провела президентські вибори.

Аби продемонструвати партнерам готовність до демократичних виборів створили групу, що напрацьовує законодавчі зміни. Конституція проведення виборів під час війни прямо не забороняє, однак про це йдеться в законі "Про правовий режим воєнного стану".

Нещодавно ЦВК опублікувала свої пропозиції стосовно проведення виборів, в яких йдеться, що вони рекомендовані через пів року після завершення воєнного стану.

Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.

Газета FT написала, нібито Зеленський в річницю повномасштабного вторгнення оголосить про проведення виборів президента та референдуму до 15 травня. Президент спростував намір оголошувати вибори і референдум в цей день.

Водночас він зазначив, що Штати хочуть, аби вибори відбулися до літа.

Згодом президент Зеленський сказав, що Україна готова провести вибори президента, якщо буде припинення вогню терміном на два місяці. Він сказав: "якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни".



