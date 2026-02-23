Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаПолітика

Іран і США зустрінуться в четвер для третього раунду переговорів

Зустріч пройде у Женеві. 

Іран і США зустрінуться в четвер для третього раунду переговорів
США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном
Фото: Укрінформ

Іран і США проведуть третій раунд ядерних переговорів у четвер, 26 лютого, у Женеві.

Як пише Reuters, про це повідомив у неділю міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді.

"Радий підтвердити, що переговори США та Ірану відбудуться цього четверга в Женеві з позитивним настроєм зробити додатковий крок до фіналізації угоди", – заявив глава МЗС Оману, який виступає посередником у непрямих переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

США посилили свою військову присутність на Близькому Сході, а президент Дональд Трамп попередив, що "стануться дуже погані речі", якщо не буде досягнуто угоди щодо багаторічної суперечки навколо ядерної програми Тегерана.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан недавно написав у соцмережі Х, що нещодавні переговори дали "обнадійливі сигнали", водночас він наголосив на готовності Тегерана до "будь-якого можливого сценарію".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який очолює переговори з боку США, заявив у суботу, що президент "цікавиться, чому Іран досі не капітулював" і не погодився обмежити свою ядерну програму. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відповів на це і зазначив, що дипломатичне рішення все ще можливе.

Минулорічні непрямі переговори не дали результату, головним чином через вимогу США, щоб Іран повністю відмовився від збагачення урану на своїй території. Вашингтон вважає це шляхом до створення ядерної бомби, тоді як Тегеран заперечує такі наміри.

У червні США разом з Ізраїлем завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, що, за словами Трампа, знищило ключові об’єкти. Водночас вважається, що Іран усе ще має запаси раніше збагаченого урану, яких Вашингтон вимагає позбутися.

  • Видання Reuters вчора повідомило, що Іран заявив про готовність піти на поступки у своїй ядерній програмі в переговорах зі США в обмін на скасування санкцій та визнання його права на збагачення урану.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies