Іран і США зустрінуться в четвер для третього раунду переговорів

Іран і США проведуть третій раунд ядерних переговорів у четвер, 26 лютого, у Женеві.

Як пише Reuters, про це повідомив у неділю міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді.

"Радий підтвердити, що переговори США та Ірану відбудуться цього четверга в Женеві з позитивним настроєм зробити додатковий крок до фіналізації угоди", – заявив глава МЗС Оману, який виступає посередником у непрямих переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

США посилили свою військову присутність на Близькому Сході, а президент Дональд Трамп попередив, що "стануться дуже погані речі", якщо не буде досягнуто угоди щодо багаторічної суперечки навколо ядерної програми Тегерана.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан недавно написав у соцмережі Х, що нещодавні переговори дали "обнадійливі сигнали", водночас він наголосив на готовності Тегерана до "будь-якого можливого сценарію".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який очолює переговори з боку США, заявив у суботу, що президент "цікавиться, чому Іран досі не капітулював" і не погодився обмежити свою ядерну програму. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відповів на це і зазначив, що дипломатичне рішення все ще можливе.

Минулорічні непрямі переговори не дали результату, головним чином через вимогу США, щоб Іран повністю відмовився від збагачення урану на своїй території. Вашингтон вважає це шляхом до створення ядерної бомби, тоді як Тегеран заперечує такі наміри.

У червні США разом з Ізраїлем завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, що, за словами Трампа, знищило ключові об’єкти. Водночас вважається, що Іран усе ще має запаси раніше збагаченого урану, яких Вашингтон вимагає позбутися.