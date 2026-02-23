Ісландія планує прискорене голосування щодо вступу до ЄС

Референдум щодо відновлення переговорів про членство очікувався у 2027 році, але може відбутися вже у серпні цього року.

У Ісландії планують в серпні цього року провести голосування щодо вступу у Євросоюз. Раніше цей референдум планували провести у 2027 році.

Про це видання Politico повідомили два джерела, знайомі з підготовкою країни до вступу.

Правляча коаліція Рейк'явіка пообіцяла провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС до 2027 року після того, як попередній уряд заморозив переговори у 2013 році. Але терміни прискорюються через геополітичні потрясіння, після рішення Вашингтона запровадити тарифи на Ісландію та погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Очікується, що парламент Ісландії оголосить дату голосування протягом наступних кількох тижнів, повідомили дві людини. Цей крок відбувається після низки візитів політиків ЄС до Ісландії та ісландських політиків до Брюсселя.

Якщо ісландці проголосують "за", вони зможуть приєднатися до ЄС раніше за будь-яку іншу країну-кандидатку, повідомило одне з джерел.

"Розмова про розширення змінюється. Йдеться все більше про безпеку, про приналежність та про збереження нашої здатності діяти у світі конкуруючих сфер впливу. Це стосується всіх європейців", – сказала виданню комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос, яка минулого місяця зустрілася з міністром закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір у Брюсселі.

Розмова про поглиблення зв'язків з Ісландією та потенційне навіть відновлення переговорів про вступ розпочалася ще до повернення Трампа на посаду минулого року, причому чиновник ЄС заявив, що Брюссель вже приділяв більше уваги цій стратегічно важливій країні.

Але ескалація погроз з боку США, серед яких жарт Біллі Лонга, кандидата Трампа на посаду посла в Ісландії, про те, що країна стане 52-м штатом США, а він буде губернатором, посилила терміновість ситуації.

Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, на піку фінансової кризи, під час якої всі три її основні комерційні банки збанкрутували. Але уряд заморозив переговори у грудні 2013 року, оскільки економіка Ісландії швидко відновлювалася, водночас економісти попереджали про потенційний крах єврозони. У березні 2015 року Рейк'явік попросив, щоб його більше не вважали країною-кандидатом на вступ до ЄС.

Ісландія є стратегічно важливою в Північній Атлантиці, не має армії та покладається на своє членство в НАТО та двосторонню оборонну угоду зі США від 1951 року для забезпечення своєї безпеки. Згідно із опитуваннями, громадяни Ісландії прихильно ставляться до ідеї вступу у ЄС.

Проте найбільшою потенційною перешкодою для вступу є права на рибальство. Це ключова галузь промисловості в Ісландії та велика проблема під час переговорів минулого разу. Велика Британія та Ісландія вже давно мають напружені стосунки через це. Під час переговорів про вступ Ісландії до ЄС між двома країнами виникла серйозна напруженість, оскільки Велика Британія була невдоволена кількістю скумбрії, яку виловлювали ісландські рибальські судна. Суперечка призвела до того, що ЄС погрожував Ісландії торговельними санкціями.

Але тепер, коли Велика Британія вийшла з ЄС, права на риболовлю можуть бути меншою перешкодою.

Якщо ісландці вирішать відновити переговори з ЄС, переговори можуть просунутися швидко. Ісландія є членом Європейської економічної зони та частиною Шенгенської зони, і як така, вона вже має багато законів ЄС.

До заморожування переговорів у 2013 році Ісландія закрила 11 з 33 переговорних розділів. Чорногорія, найпросунутіша країна-кандидатка на вступ до ЄС, перевищила цю позначку лише за останні кілька місяців.

На думку одного із єврочиновників, закриття усіх переговорних кластерів може навіть зайняти лише рік. Однак людина, знайома з настроями в Ісландії, застерігає, що такі терміни будуть надто амбітними, враховуючи складність деяких елементів переговорів.

Щоб фактично приєднатися до ЄС, Ісландії також доведеться провести ще один референдум щодо того, чи продовжувати далі після завершення переговорів.

Залежно від того, скільки часу це займе, і від геополітичної ситуації на той час, це може бути проблемою, оскільки переваги членства для Ісландії більше стосуються безпеки, ніж економічної вигоди. Ісландія має п'ятий за величиною ВВП на душу населення у світі , що робить членство в ЄС менш привабливим, ніж для інших країн, які прагнуть приєднатися до блоку.