Ісландія розпочне переговори з ЄС щодо партнерства у сфері безпеки та оборони

Переговори сподіваються завершити до кінця року.

Ісландія розпочне переговори з Європейським Союзом щодо партнерства у сфері безпеки та оборони.

Про це повідомляє Reuters.

“Це дуже важливо для нас, щоб показати, що ми можемо співпрацювати у сфері критичної інфраструктури, цивільного захисту, будь-яких інвестицій подвійного призначення в оборону, а також це включає гібридні та кіберзагрози”, – сказала прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір.

Вона уточнила, що сподівається завершити переговори до кінця року.