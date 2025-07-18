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Ісландія розпочне переговори з ЄС щодо партнерства у сфері безпеки та оборони

Переговори сподіваються завершити до кінця року.

Ісландія розпочне переговори з ЄС щодо партнерства у сфері безпеки та оборони
Кріструн Фростадоттір
Фото: Facebook/Kristrún Frostadóttir

Ісландія розпочне переговори з Європейським Союзом щодо партнерства у сфері безпеки та оборони.

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Про це повідомляє Reuters

“Це дуже важливо для нас, щоб показати, що ми можемо співпрацювати у сфері критичної інфраструктури, цивільного захисту, будь-яких інвестицій подвійного призначення в оборону, а також це включає гібридні та кіберзагрози”, – сказала прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір.

Вона уточнила, що сподівається завершити переговори до кінця року.
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