Ісландія розпочне переговори з ЄС щодо партнерства у сфері безпеки та оборони

Ісландія розпочне переговори з Європейським Союзом щодо партнерства у сфері безпеки та оборони.
Про це повідомляє Reuters.
“Це дуже важливо для нас, щоб показати, що ми можемо співпрацювати у сфері критичної інфраструктури, цивільного захисту, будь-яких інвестицій подвійного призначення в оборону, а також це включає гібридні та кіберзагрози”, – сказала прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір.
Вона уточнила, що сподівається завершити переговори до кінця року.
- Ісландія має достатню підтримку громадськості для відновлення переговорів про вступ з ЄС.