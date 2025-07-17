Ісландці підтримують відновлення переговорів про вступ з ЄС, ‒ МЗС країни

Ісландія має достатню підтримку громадськості для відновлення переговорів про вступ з ЄС.

Про це міністерка закордонних справ країни Торгердур Катрін Гуннарсдоттір перед сьогоднішнім візитом на острів очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише Politico.

Зараз Ісландія розмірковує над наслідками торговельної війни між двома своїми найбільшими торговельними партнерами ‒ ЄС і США, а також над тиском з боку Штатів щодо посилення оборони та погрозами Вашингтона анексувати свого північноатлантичного сусіда Гренландію.

Гуннарсдоттір додала, що відновлення переговорів про вступ є “життєво важливим, коли йдеться про геополітичну ситуацію”.

Проєвропейський коаліційний уряд країни пообіцяв провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС до 2027 року, їх зупинили у 2013 році за попереднього правого уряду.

Гуннарсдоттір, яка також є лідером проєвропейської партії реформ Ісландії, заявила, що хотіла б “прискорити процес” ‒ якщо громадськість проголосує за відновлення переговорів про вступ. Чутливими темами майбутніх перемовин будуть, за її словами, рибальство, сільське господарство та енергетика.

Ісландія вже є частиною Шенгенської зони та є давнім членом Європейської економічної зони.

Згідно з опитуванням, проведеним раніше цього року, 58% ісландців підтримують відновлення переговорів про вступ, але підтримка членства в ЄС нижча: лише 45% “за”; 35% “проти” та 20% ‒ “не визначилися”.

Фон дер Ляєн зустрінеться з прем'єр-міністеркою країни Кріструн Фростадоуттір та відвідає авіабазу Кефлавік, яка має стратегічне значення для військових навчань НАТО.