20 штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через скасування грантів

20 штатів США подали колективний позов проти адміністрації президента Дональда Трампа через скасування багатомільярдної федеральної програми зі зменшення ризиків стихійних лих, пише The Gardian.

У позові йдеться, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) не мало повноважень скасовувати відповідну програму, яка була схвалена і профінансована Конгресом.

«Закривши ключову програму FEMA у сфері протидії стихійним лихам, відповідачі порушили базові принципи поділу влад», – йдеться в позові, поданому з ініціативи Вашингтона і Массачусетсу.

У документі зазначено, що за останні чотири роки FEMA надала гранти на суму близько 4,5 млрд доларів для майже 2000 інфраструктурних проєктів, більшість із яких були у прибережних штатах.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій обґрунтувало скасування програми у квітні тим, що вона була «неефективною, марнотратною і політизованою».

Генеральна прокурорка Массачусетсу Андреа Кемпбелл у заяві наголосила: «Смертельна повінь у Техасі, внаслідок якої загинуло понад 130 людей, чітко демонструє, наскільки важливо забезпечити фінансування для підготовки до стихійних лих».