Reuters: Іран заявляє про готовність відповісти на нові бомбардування

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран готовий відповісти на нову військову атаку і завдати сильнішого удару, ніж під час 12-денної ірано-ізраїльської війни, пише Reuters.
"Те, що наша країна готова протистояти силі Сполучених Штатів та їхньому "собаці на повідку" (Ізраїлю, - ред.) сіоністському режиму, дуже похвальне", – заявив Хаменеї.
Минулого місяця Ізраїль і США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, заявивши, що вони є частиною програми, спрямованої на розробку ядерної зброї. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має виключно цивільне призначення.
"База, яку атакував Іран, була надзвичайно чутливою американською регіональною базою", – сказав Хаменеї, маючи на увазі іранський ракетний обстріл бази Аль-Удейд в Катарі. Аятола додав, що "ще більшого удару може бути завдано по США та інших країнах".
Іран перебуває під тиском з вимогою відновити ядерні переговори зі США, оскільки Вашингтон і три великі європейські країни домовилися встановити кінець серпня як крайній термін для укладення угоди.
- Після американських атак президент США Дональд Трамп надіслав через соцмережі особисте попередження Хаменеї, зазначивши, що Сполученим Штатам відоме його місцеперебування, однак "принаймні наразі" Вашингтон не має наміру вбивати його.