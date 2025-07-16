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Reuters: Іран заявляє про готовність відповісти на нові бомбардування

Аятола Хаменеї натякнув на сильніші удари по США та інших країнах.

Reuters: Іран заявляє про готовність відповісти на нові бомбардування
ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран готовий відповісти на нову військову атаку і завдати сильнішого удару, ніж під час 12-денної ірано-ізраїльської війни, пише Reuters.

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"Те, що наша країна готова протистояти силі Сполучених Штатів та їхньому "собаці на повідку" (Ізраїлю, - ред.) сіоністському режиму, дуже похвальне", – заявив Хаменеї.

Минулого місяця Ізраїль і США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, заявивши, що вони є частиною програми, спрямованої на розробку ядерної зброї. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має виключно цивільне призначення.

"База, яку атакував Іран, була надзвичайно чутливою американською регіональною базою", – сказав Хаменеї, маючи на увазі іранський ракетний обстріл бази Аль-Удейд в Катарі. Аятола додав, що "ще більшого удару може бути завдано по США та інших країнах".

Іран перебуває під тиском з вимогою відновити ядерні переговори зі США, оскільки Вашингтон і три великі європейські країни домовилися встановити кінець серпня як крайній термін для укладення угоди.

  • Після американських атак президент США Дональд Трамп надіслав через соцмережі особисте попередження Хаменеї, зазначивши, що Сполученим Штатам відоме його місцеперебування, однак "принаймні наразі" Вашингтон не має наміру вбивати його.
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