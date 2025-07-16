Reuters: Іран заявляє про готовність відповісти на нові бомбардування

Аятола Хаменеї натякнув на сильніші удари по США та інших країнах.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран готовий відповісти на нову військову атаку і завдати сильнішого удару, ніж під час 12-денної ірано-ізраїльської війни, пише Reuters.

"Те, що наша країна готова протистояти силі Сполучених Штатів та їхньому "собаці на повідку" (Ізраїлю, - ред.) сіоністському режиму, дуже похвальне", – заявив Хаменеї.

Минулого місяця Ізраїль і США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, заявивши, що вони є частиною програми, спрямованої на розробку ядерної зброї. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має виключно цивільне призначення.

"База, яку атакував Іран, була надзвичайно чутливою американською регіональною базою", – сказав Хаменеї, маючи на увазі іранський ракетний обстріл бази Аль-Удейд в Катарі. Аятола додав, що "ще більшого удару може бути завдано по США та інших країнах".

Іран перебуває під тиском з вимогою відновити ядерні переговори зі США, оскільки Вашингтон і три великі європейські країни домовилися встановити кінець серпня як крайній термін для укладення угоди.