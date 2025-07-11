Армія оборони Ізраїлю атакувала з безпілотника осередок ХАМАСу у Хан-Юнісі на півдні смуги Гази.
Про це повідомляє Times of Israel.
Як інформує ЦАХАЛ, озброєний осередок був помічений на підступах до сил 188-ї бронетанкової бригади під час проведення операції у цьому районі упродовж останніх днів.
У цьому ж районі, за словами військових ЦАХАЛу, бригада разом із бойовим інженерним підрозділом "Яхал" виявила і зруйнувала кілометровий тунель угруповання ХАМАС.
- Ізраїльський уряд та палестинське угруповання ХАМАС близькі до угоди про режим перемир'я тривалістю 60 днів, проте одна вимога Єрусалима ризикує зірвати переговори. Ізраїль наполягає на перебуванні військ у Газі під час перемир'я.