Армія оборони Ізраїлю атакувала з безпілотника осередок ХАМАСу у Хан-Юнісі на півдні смуги Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Як інформує ЦАХАЛ, озброєний осередок був помічений на підступах до сил 188-ї бронетанкової бригади під час проведення операції у цьому районі упродовж останніх днів.

У цьому ж районі, за словами військових ЦАХАЛу, бригада разом із бойовим інженерним підрозділом "Яхал" виявила і зруйнувала кілометровий тунель угруповання ХАМАС.