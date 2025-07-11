FT: Держдепартамент США розпочне масові звільнення "найближчими днями"

Звільнення будуть спрямовані на співробітників, яких вважають зайвими або функції яких не відповідають політиці президента Дональда Трампа.

Державний департамент США повідомив свій штат, що “найближчими днями” звільнить сотні співробітників, що працюють у межах країни, пише Financial Times.

Раніше стало відомо про рішення Верховного суду цього тижня, яке дозволяє адміністрації президента Дональда Трампа провести масове скорочення робочих місць у федеральних агентствах.

План адміністрації, представлений державним секретарем Марко Рубіо у квітні, передбачає скорочення близько 15% робочої сили департаменту.

“Скорочення штату Державного департаменту є частиною ширших зусиль Білого дому щодо ліквідації десятків тисяч робочих місць в урядових агентствах США”, ‒ зазначає FT.

Вчора високопосадовець Державного департаменту заявив, що неминучі скорочення штату не торкнуться закордонних дипломатичних місій,

Критики, деякі з яких подали до суду на адміністрацію, звинуватили Трампа у ліквідації програм, які мають вирішальне значення для національної безпеки, глобальної охорони здоров'я та інших інтересів США за кордоном.

Попередньо відомо, що звільнятимуть не з огляду на індивідуальні заслуги, а зосередяться на “функціях” та офісах, які держсекретар Рубіо, після консультації з Конгресом, визнав зайвими або такими, що не відповідають порядку денному Трампа.

Наразі відомо, що скоротять приблизно 1800 осіб, а майже 1000 працівників вирішили звільнитися добровільно.