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FT: Держдепартамент США розпочне масові звільнення "найближчими днями"

Звільнення будуть спрямовані на співробітників, яких вважають зайвими або функції яких не відповідають політиці президента Дональда Трампа.

FT: Держдепартамент США розпочне масові звільнення "найближчими днями"
Держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США повідомив свій штат, що “найближчими днями” звільнить сотні співробітників, що працюють у межах країни, пише Financial Times.

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Раніше стало відомо про рішення Верховного суду цього тижня, яке дозволяє адміністрації президента Дональда Трампа провести масове скорочення робочих місць у федеральних агентствах.

План адміністрації, представлений державним секретарем Марко Рубіо у квітні, передбачає скорочення близько 15% робочої сили департаменту.

“Скорочення штату Державного департаменту є частиною ширших зусиль Білого дому щодо ліквідації десятків тисяч робочих місць в урядових агентствах США”, ‒ зазначає FT.

Вчора високопосадовець Державного департаменту заявив, що неминучі скорочення штату не торкнуться закордонних дипломатичних місій, 

Критики, деякі з яких подали до суду на адміністрацію, звинуватили Трампа у ліквідації програм, які мають вирішальне значення для національної безпеки, глобальної охорони здоров'я та інших інтересів США за кордоном. 

Попередньо відомо, що звільнятимуть не з огляду на індивідуальні заслуги, а зосередяться на “функціях” та офісах, які держсекретар Рубіо, після консультації з Конгресом, визнав зайвими або такими, що не відповідають порядку денному Трампа.

Наразі відомо, що скоротять приблизно 1800 осіб, а майже 1000 працівників вирішили звільнитися добровільно.

  • Після того, як у травні федеральний суддя тимчасово заблокував операцію зі скорочення штатів у 20 агентствах, очікуючи судових оскаржень, Верховний суд цього вівторка постановив, що план може бути реалізований.
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