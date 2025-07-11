FT: Держдепартамент США розпочне масові звільнення "найближчими днями"

Державний департамент США повідомив свій штат, що “найближчими днями” звільнить сотні співробітників, що працюють у межах країни, пише Financial Times.
Раніше стало відомо про рішення Верховного суду цього тижня, яке дозволяє адміністрації президента Дональда Трампа провести масове скорочення робочих місць у федеральних агентствах.
План адміністрації, представлений державним секретарем Марко Рубіо у квітні, передбачає скорочення близько 15% робочої сили департаменту.
“Скорочення штату Державного департаменту є частиною ширших зусиль Білого дому щодо ліквідації десятків тисяч робочих місць в урядових агентствах США”, ‒ зазначає FT.
Вчора високопосадовець Державного департаменту заявив, що неминучі скорочення штату не торкнуться закордонних дипломатичних місій,
Критики, деякі з яких подали до суду на адміністрацію, звинуватили Трампа у ліквідації програм, які мають вирішальне значення для національної безпеки, глобальної охорони здоров'я та інших інтересів США за кордоном.
Попередньо відомо, що звільнятимуть не з огляду на індивідуальні заслуги, а зосередяться на “функціях” та офісах, які держсекретар Рубіо, після консультації з Конгресом, визнав зайвими або такими, що не відповідають порядку денному Трампа.
Наразі відомо, що скоротять приблизно 1800 осіб, а майже 1000 працівників вирішили звільнитися добровільно.
- Після того, як у травні федеральний суддя тимчасово заблокував операцію зі скорочення штатів у 20 агентствах, очікуючи судових оскаржень, Верховний суд цього вівторка постановив, що план може бути реалізований.