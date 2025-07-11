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Конгрес Аргентини схвалив підвищення пенсій - президент категорично проти

Опозиція загострила протистояння з Хав'єром Мілеєм.

Конгрес Аргентини схвалив підвищення пенсій - президент категорично проти
Президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Сенат Аргентини 52 голосами "за" підтримав законопроєкт, що передбачає зростання пенсійних виплат. Таким чином документ отримав схвалення обох палат парламенту республіки.

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Як пише Reuters, президент-лібертаріанець Хав'єр Мілей, що проводить політику жорсткого скорочення бюджетного дефіциту, виступав рішуче проти перегляду пенсій. Він пообіцяв застосувати право вето, як вже робив це рік тому під час минулої спроби опозиції вдатися до популістичних кроків.

Ситуація з пенсіями створює постійну напругу у столиці Аргентини Буенос-Айресі, де отримувачі соцвиплат разом з іншими невдоволеними політикою тотальної економії Мілея періодично влаштовують протестні акції та сутички з поліціянтами
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