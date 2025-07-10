Президент Чехії: Росія не зможе вирішувати, де закінчується Європа

Президент Чеської Республіки Петр Павел наголосив, що Росія сьогодні намагається диктувати, де має закінчуватися Європа, але ці спроби не принесуть Москві успіху.

Про це він заявив на Міжнародній конференції з відновлення України, передає Укрінформ.

Цитуючи президента УкраїниВолодимира Зеленського про необхідність аналога "Плану Маршалла" для відновлення України, Павел згадав приклад власної країни, яка після отримання доступу до оригінального Плану після Другої світової війни під тиском Москви була вимушена відмовитися від фінансування. Він наголосив, що це "відкинуло повернення Чехії до Європи на десятиріччя".

"Сьогодні Москва знову претендує на право вирішувати, де закінчується Європа. Але цього разу ці претензії не пройдуть. Україна обрала свій шлях, і ми підтримали її вибір. Сучасний план Маршалла має відображати цей вибір. Не лише як інструмент відновлення, а й як політичне зобов'язання щодо майбутнього України як частини Європи", – заявив Павел.

"Основи цих зусиль вже закладено: План для України, Український Механізм ЄС, вражаюча робота уряду України, Європейської комісії та міжнародних партнерів. Але це лише елементи. Зараз нам потрібна ширша, амбітніша структура – така, що об'єднає державне лідерство, приватний капітал, інституційні реформи та стратегічне бачення", - додав чеський президент.

Він зазначив, що підготовка до відновлення має відбуватися "ще до того, як зброя замовкне".

Для досягнення цілей відновлення України, вважає Павел, необхідна ширша політична коаліція, у якій би разом з ЄС та державами-членами також були демократичні партнери, такі як США, Велика Британія та інші, які б розділили стратегічну відповідальність і координацію.

Окрім цього, Павел вважає, що рушієм відновлення мають бути приватні інвестиції. В цьому контексті він нагадав, що заморожені російські активи також мають активно використовуватися у цьому процесі.