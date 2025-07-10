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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів РФ

Від початку року Україні вже передали понад 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів РФ
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів. 

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"Вдячні європейським партнерам за солідарність та довіру", – написав у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.  

Він додав, що започаткована Україною разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передали понад 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей. 

"Ці кошти ми направляємо на стійкість України та «швидку відбудову»", – зазначив глава уряду.   

Він повідомив, що ініціатива ERA дає хороший результат, проте Україна на цьому не зупиняється, тож Конференції з відновлення України URC-2025 в Римі закликають партнерів сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів.

  • У травні Україна вже отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA, яка передбачає до 50 мільярдів євро допомоги Україні.
  • Програма ERA передбачає до 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС на період 2024–2027 років. Частина фінансування надходить із прибутків, отриманих від заморожених російських активів у ЄС.
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