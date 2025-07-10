Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів РФ

Від початку року Україні вже передали понад 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

"Вдячні європейським партнерам за солідарність та довіру", – написав у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що започаткована Україною разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передали понад 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей.

"Ці кошти ми направляємо на стійкість України та «швидку відбудову»", – зазначив глава уряду.

Він повідомив, що ініціатива ERA дає хороший результат, проте Україна на цьому не зупиняється, тож Конференції з відновлення України URC-2025 в Римі закликають партнерів сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів.