Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів РФ

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
"Вдячні європейським партнерам за солідарність та довіру", – написав у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він додав, що започаткована Україною разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передали понад 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей.
"Ці кошти ми направляємо на стійкість України та «швидку відбудову»", – зазначив глава уряду.
Він повідомив, що ініціатива ERA дає хороший результат, проте Україна на цьому не зупиняється, тож Конференції з відновлення України URC-2025 в Римі закликають партнерів сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів.
- У травні Україна вже отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA, яка передбачає до 50 мільярдів євро допомоги Україні.
- Програма ERA передбачає до 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС на період 2024–2027 років. Частина фінансування надходить із прибутків, отриманих від заморожених російських активів у ЄС.