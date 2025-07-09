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Шмигаль: у 2026 році потреби у зовнішньому фінансуванні будуть на рівні понад $40 млрд

За перші 5 місяців цього року державний бюджет перевиконали на 1 млрд доларів

Шмигаль: у 2026 році потреби у зовнішньому фінансуванні будуть на рівні понад $40 млрд
Денис Шмигаль
Фото: пресслужба уряду

У 2026 році потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у виступі на засіданні керівного комітету Української платформи донорів.

За словами Шмигаля, Кабмін наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 млрд доларів. 

«Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже 50 млрд доларів. Це 26% ВВП. Бюджет на закупівлю зброї так само рекордний і складе 16,4 млрд доларів. Водночас власні доходи бюджету складуть 48,5 млрд доларів. Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни. Цього року Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішнього фінансування», - розповів глава уряду.

Прем’єр сказав, що наступний рік буде викликом і що ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити понад 40 млрд доларів.

Тим часом за перші 5 місяців цього року державний бюджет перевиконали на 1 млрд доларів, запевнив Шмигаль.
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