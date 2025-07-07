Кабмін запустив нову виплату - "Пакунок школяра", - Шмигаль

5 тисяч гривень отримають родини, які відправляють дитину до першого класу.

Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тисяч грн на придбання необхідних речей для першокласника.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра". Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі", - написав Шмигаль у Telegram.

Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна родина - заявку можна буде подати через "єДію", а гроші - витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за необхідні для школи речі.

Про старт подачі заявок повідомить Міністерство соціальної політики. Шмигаль також зазначив, що виплата ніяк не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.