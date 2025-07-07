Кабмін запустив нову виплату - "Пакунок школяра", - Шмигаль

Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тисяч грн на придбання необхідних речей для першокласника.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра". Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі", - написав Шмигаль у Telegram.
Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна родина - заявку можна буде подати через "єДію", а гроші - витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за необхідні для школи речі.
Про старт подачі заявок повідомить Міністерство соціальної політики. Шмигаль також зазначив, що виплата ніяк не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
- Як відомо, в Україні також є виплата "Пакунок малюка" - це допомога батькам у вигляді набору речей для догляду за новонародженим, який вони отримують у пологовому будинку. Такий пакунок містить одяг, підгузки, доглядову косметику, постіль та інформаційні матеріали для батьків.
- "Пакунок малюка" запровадили у 2018 році, але в липні 2020 уряд вирішив замінити його на грошову виплату.
- У 2022 році Уряд дозволив використовувати гроші з "Пакунка малюка" на будь-які потреби.