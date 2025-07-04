Торговий представник України: із ЄС вдалося домовитися про оновлення угоди про вільну торгівлю

Україна і ЄС домовились оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє і зберегти обсяги торгівлі, яких досягнули за часи дії автономних торгівельних преференцій.
Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка.
За його словами,зі 40 квот 5 лібералізували в цілому, у 4 квотах лібералізували окремі товари, а 4 квоти перекомпоновані.
Також вдалося збільшити розмір квот:
- мед - на 583,3% від 2021 року,
- цукор - 500%,
- оброблений крохмаль - 500%,
- ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином - 435,8%,
- висівки, лузга та залишки - 386%,
- сухе молоко - 308%,
- яйця - 300%,
- солод - 250%,
- оброблені томати – 250%,
- перероблені цукрові продукти - 250%,
- крохмалі - 244%,
- вершкове масло - 233,3%,
- овес - 192,5%,
- кукурудза - 153%,
- молоко, вершки, згущене молоко - 150%,
- часник - 150%,
- інші цукри - 150%,
- сік яблучний - 150%,
- продукти з обробленого вершкового масла - 150%,
- цукрова кукурудза - 150%,
- манітол-сорбітол - 150%,
- перероблені зернові продукти - 150%,
- цукрові сиропи – 135%,
- м’ясо птиці – 133,3%,
- пшениця - 130%,
- етанол - 125%,
- ячмінь - 122,2%.
«По відношенню до реальних обсягів торгівлі - 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року. 6 квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для 3 товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду. Наступний перегляд в бік подальшої лібералізації у 2028 році», - додав Качка.