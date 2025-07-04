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Торговий представник України: із ЄС вдалося домовитися про оновлення угоди про вільну торгівлю

Це дозволяє зберегти обсяги торгівлі, які досягнули за часи дії автономних торгівельних преференцій.

Торговий представник України: із ЄС вдалося домовитися про оновлення угоди про вільну торгівлю
Тарас Качка
Фото: Макс Требухов

Україна і ЄС домовились оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє і зберегти обсяги торгівлі, яких досягнули за часи дії автономних торгівельних преференцій.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка.

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За його словами,зі 40 квот 5 лібералізували в цілому, у 4 квотах лібералізували окремі товари, а 4 квоти перекомпоновані.

Також вдалося збільшити розмір квот:

  • мед - на 583,3% від 2021 року, 
  • цукор - 500%, 
  • оброблений крохмаль - 500%, 
  • ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином - 435,8%, 
  • висівки, лузга та залишки - 386%, 
  • сухе молоко - 308%, 
  • яйця - 300%, 
  • солод - 250%, 
  • оброблені томати – 250%, 
  • перероблені цукрові продукти - 250%, 
  • крохмалі - 244%, 
  • вершкове масло - 233,3%, 
  • овес - 192,5%, 
  • кукурудза - 153%, 
  • молоко, вершки, згущене молоко - 150%, 
  • часник - 150%, 
  • інші цукри - 150%, 
  • сік яблучний - 150%, 
  • продукти з обробленого вершкового масла - 150%, 
  • цукрова кукурудза - 150%, 
  • манітол-сорбітол - 150%, 
  • перероблені зернові продукти - 150%, 
  • цукрові сиропи – 135%, 
  • м’ясо птиці – 133,3%, 
  • пшениця - 130%, 
  • етанол - 125%, 
  • ячмінь - 122,2%.

«По відношенню до реальних обсягів торгівлі - 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року. 6 квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для 3 товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду. Наступний перегляд в бік подальшої лібералізації у 2028 році», - додав Качка.
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