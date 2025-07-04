Торговий представник України: із ЄС вдалося домовитися про оновлення угоди про вільну торгівлю

Україна і ЄС домовились оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє і зберегти обсяги торгівлі, яких досягнули за часи дії автономних торгівельних преференцій.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка.

За його словами,зі 40 квот 5 лібералізували в цілому, у 4 квотах лібералізували окремі товари, а 4 квоти перекомпоновані.

Також вдалося збільшити розмір квот:

мед - на 583,3% від 2021 року,

цукор - 500%,

оброблений крохмаль - 500%,

ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином - 435,8%,

висівки, лузга та залишки - 386%,

сухе молоко - 308%,

яйця - 300%,

солод - 250%,

оброблені томати – 250%,

перероблені цукрові продукти - 250%,

крохмалі - 244%,

вершкове масло - 233,3%,

овес - 192,5%,

кукурудза - 153%,

молоко, вершки, згущене молоко - 150%,

часник - 150%,

інші цукри - 150%,

сік яблучний - 150%,

продукти з обробленого вершкового масла - 150%,

цукрова кукурудза - 150%,

манітол-сорбітол - 150%,

перероблені зернові продукти - 150%,

цукрові сиропи – 135%,

м’ясо птиці – 133,3%,

пшениця - 130%,

етанол - 125%,

ячмінь - 122,2%.

«По відношенню до реальних обсягів торгівлі - 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року. 6 квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для 3 товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду. Наступний перегляд в бік подальшої лібералізації у 2028 році», - додав Качка.