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Сили оборони отримають український БПЛА, який лазером підсвічуватиме цілі

Він допоможе ефективніше застосовувати керовані боєприпаси. 

Сили оборони отримають український БПЛА, який лазером підсвічуватиме цілі
Український безпілотний літальний апарат R-34-T
Фото: Міноборони/фото надане виробником

Міноборони допустило до експулатації у Силах оборони український безпілотний літальний апарат R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання.

Як повідомили у оборонному відомстві, дрон розроблений на замовлення Збройних сил України. Він успішно пройшов всі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань. 

Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

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Завдяки цьому дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Окрім того, БПЛА має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Дрон дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.
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