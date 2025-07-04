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Ексдиректору Департаменту держзакупівель Міноборони оголосили підозру у збитках на 2 млрд грн

Слідство встановило, що до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 млрд грн.

Ексдиректору Департаменту держзакупівель Міноборони оголосили підозру у збитках на 2 млрд грн
Фото: Офіс Генпрокурора

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії якого завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.

Як зазначає ДБР та Офіс Генпрокурора, йому інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 358 КК України).

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Протягом 2023 року посадовець уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн.

У порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму.

Завдяки діям працівників ДБР наразі вже відшкодовано 1,865 млрд грн із загальної суми збитків.

Слідчі дії тривають.
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