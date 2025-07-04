AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок атаки на Київ та область пошкоджено 3 відділення Нової пошти та сортувальне депо

Ніхто з працівників чи клієнтів Нової пошти не постраждав.

Внаслідок атаки на Київ та область пошкоджено 3 відділення Нової пошти та сортувальне депо
Фото: Нова пошта

У ніч на 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо Нової пошти, повідомляє пресслужба компанії. 

Відділення №114 — пошкоджено, але працює.

Відділення №226 — пошкоджено, працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення. Весь вантаж, що в дорозі, буде переміщено на відділення № 359.

Сортувальне депо — влучання по прилеглій території. Згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено.

Найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223. Ніхто з працівників чи клієнтів Нової пошти не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

Усі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122.

“Ми вже зв’язуємося з клієнтами й надаємо всю необхідну інформацію”, – зазначили в компанії.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies