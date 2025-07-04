Внаслідок атаки на Київ та область пошкоджено 3 відділення Нової пошти та сортувальне депо

Ніхто з працівників чи клієнтів Нової пошти не постраждав.

У ніч на 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо Нової пошти, повідомляє пресслужба компанії.

Відділення №114 — пошкоджено, але працює.

Відділення №226 — пошкоджено, працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення. Весь вантаж, що в дорозі, буде переміщено на відділення № 359.

Сортувальне депо — влучання по прилеглій території. Згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено.

Найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223. Ніхто з працівників чи клієнтів Нової пошти не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

Усі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122.

“Ми вже зв’язуємося з клієнтами й надаємо всю необхідну інформацію”, – зазначили в компанії.