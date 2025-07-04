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У Києві – смог через спричинені ударами пожежі. Міндовкілля дало поради, як вберегтися

Киянам радять не перебувати на відкритому повітрі та не відкривати вікна, за наявності очищувачів повітря – скористатися ними. 

У Києві – смог через спричинені ударами пожежі. Міндовкілля дало поради, як вберегтися
Атака на Київ 4 липня
Фото: ДСНС України в Telegram

Внаслідок російської атаки в Києві утворився смог. Радіаційний фон міста в нормі – про це свідчать дані міських пунктів моніторингу, повідомили в Міндовкілля.

Погіршення стану повітря пов’язане з пожежами, спричиненими російськими ударами. До стабілізації ситуації киянам радять: не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. 

“Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем”, – закликали в міністерстві.

Міндовкілля стверджує, що рівень забруднення атмосферного повітря в Києві високий. Водночас КМДА каже, що низький.

"Станом на ранок 4 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким", – повідомила міська влада.

Тим не менш, мешканцям міста все рівно радять уникати перебування на вулиці та не відкривати вікна.

  • Унаслідок російської атаки постраждали різні райони Києва. Є загоряння в нежитлових приміщеннях і пошкодження будинків. Саме столиця була основним напрямком удару цієї ночі. 
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