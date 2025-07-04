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Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області учора

Троє потерпілих – з Херсонської громади. 

Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області учора
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби унаслідок російських ударів у Херсонській області загинула людина, ще четверо поранені. Ворог атакував інфраструктуру і оселі.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Вірівка, Гончарне, Дар'ївка, Зарічне, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Милове, Микільське, Миколаївка, Молодіжне, Монастирське, Незламне, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Широка Балка та місто Херсон. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили карету швидкої та приватні автомобілі”, – сказав він. 

Керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько додав, що троє поранених – це люди його громади.

“Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Молодіжне, Садове та Зеленівка. Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної та цивільної  інфраструктури –  приватні будинки та автомобілі, автівка швидкої”, – написав він. 
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