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УПЦ МП звернулась до суду через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ

УПЦ МП звернулась з позовом до Київського окружного адміністративного суду.

УПЦ МП звернулась до суду через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ
Священники УПЦ МП
Фото: facebook сторінка УПЦ МП

УПЦ МП звернулась до суду проти Кабміну через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.

Про це повідомив юридичний відділ УПЦ МП.

У позові суд просять “визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 09.05.2025 № 543 “Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена”.

В УПЦ МП наголошують, що зі сторони ДЕСС до Київської митрополії не було подано жодних звернень для отримання будь-якої інформації щодо її діяльності. 

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“Крім того, зі сторони ДЕСС не було залученого жодного представника для надання пояснень по суті справи, тим самим позбавивши Київську Митрополію можливості брати участь в дослідженні, яке фактично вирішує її права та інтереси в своїй діяльності”, - йдеться у повідомленні.

В результаті Київський окружний адміністративний суд 27 червня 2025 року відкрив провадження у справі № 320/31780/25.

“У своїх доводах Київська Митрополія вважає, що оскаржувана постанова прямо суперечать Конституції України та численним рішенням ЄСПЛ, містить порушення оформлення проектів актів Кабміну та суперечить нормам якості закону, а тому підлягає скасуванню”, - підсумували в УПЦ МП.

  • Ще у 2023 році Державна служба оприлюднила лист до Української православної церкви (МП). У ньому виклала рекомендації про те, які дії з боку УПЦ могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської Православної Церкви.

  • У травні стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.

  • Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.
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