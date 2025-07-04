УПЦ МП звернулась до суду через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ

УПЦ МП звернулась до суду проти Кабміну через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.
Про це повідомив юридичний відділ УПЦ МП.
У позові суд просять “визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 09.05.2025 № 543 “Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена”.
В УПЦ МП наголошують, що зі сторони ДЕСС до Київської митрополії не було подано жодних звернень для отримання будь-якої інформації щодо її діяльності.
“Крім того, зі сторони ДЕСС не було залученого жодного представника для надання пояснень по суті справи, тим самим позбавивши Київську Митрополію можливості брати участь в дослідженні, яке фактично вирішує її права та інтереси в своїй діяльності”, - йдеться у повідомленні.
В результаті Київський окружний адміністративний суд 27 червня 2025 року відкрив провадження у справі № 320/31780/25.
“У своїх доводах Київська Митрополія вважає, що оскаржувана постанова прямо суперечать Конституції України та численним рішенням ЄСПЛ, містить порушення оформлення проектів актів Кабміну та суперечить нормам якості закону, а тому підлягає скасуванню”, - підсумували в УПЦ МП.
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