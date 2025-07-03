ОВА: вранці 3 липня у центрі Полтави під час повітряної тривоги було зачинено укриття

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут запевнив, що влада реагує на ситуацію, яка сталася у Полтаві під час повітряної тривоги вранці 3 липня.
“Люди прямували до укриття у центрі міста, яке виявилося зачиненим. Така ситуація неприпустима”, - написав Когут.
Він додав, що відповідального працівника вже звільнено.
Володимир Когут наголосив, що під час повітряної тривоги для відвідувачів має бути забезпечений безперешкодний доступ до усіх укритів.
Що відомо про атаку Росії по Полтаві 3 липня
- Росія сьогодні, 3 червня, близько 9 години атакувала дронами Полтаву. Є декілька влучань, загиблі і поранені. Станом на 19:45 відомо про двох жертв і 59 потерпілих.
- Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
- Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.