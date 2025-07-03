ОВА: вранці 3 липня у центрі Полтави під час повітряної тривоги було зачинено укриття

Під час цієї атаки росіян дві людини загинули, понад 50 отримали поранення.

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут запевнив, що влада реагує на ситуацію, яка сталася у Полтаві під час повітряної тривоги вранці 3 липня.

“Люди прямували до укриття у центрі міста, яке виявилося зачиненим. Така ситуація неприпустима”, - написав Когут.

Він додав, що відповідального працівника вже звільнено.

Володимир Когут наголосив, що під час повітряної тривоги для відвідувачів має бути забезпечений безперешкодний доступ до усіх укритів.

Що відомо про атаку Росії по Полтаві 3 липня