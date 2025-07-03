«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: вранці 3 липня у центрі Полтави під час повітряної тривоги було зачинено укриття

Під час цієї атаки росіян дві людини загинули, понад 50 отримали поранення.

ОВА: вранці 3 липня у центрі Полтави під час повітряної тривоги було зачинено укриття
Удар по Полтаві 3 липня
Фото: ДСНС України в Telegram

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут запевнив, що влада реагує на ситуацію, яка сталася у Полтаві під час повітряної тривоги вранці 3 липня. 

“Люди прямували до укриття у центрі міста, яке виявилося зачиненим. Така ситуація неприпустима”, - написав Когут. 

Він додав, що відповідального працівника вже звільнено.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Володимир Когут наголосив, що під час повітряної тривоги для відвідувачів має бути забезпечений безперешкодний доступ до усіх укритів. 

Що відомо про атаку Росії по Полтаві 3 липня 

  • Росія сьогодні, 3 червня, близько 9 години атакувала дронами Полтаву. Є декілька влучань, загиблі і поранені. Станом на 19:45 відомо про двох жертв і 59 потерпілих.
  • Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. 
  • Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies