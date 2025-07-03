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ДБР скерувало до суду справу директора казино Pin-Up і розраховує стягнути 2,6 млрд гривень на користь держави

Справу розслідують у межах масштабного провадження, відкритого у квітні 2024 року. 

ДБР скерувало до суду справу директора казино Pin-Up і розраховує стягнути 2,6 млрд гривень на користь держави
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з притягнення до відповідальності організаторів нелегального онлайн-казино "Pin-Up", власником якого є росіяни, та повернення незаконно отриманих доходів до бюджету України.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, що забезпечувало роботу ресурсу під брендом "Pin-Up".

Йому інкримінують: 

  • провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111¹ КК України); участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);
  • умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
  • легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Максимальна санкція - до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справу розслідують у межах масштабного провадження, відкритого у квітні 2024 року. Тоді було викрито діяльність мережі нелегальних гральних сайтів, які працювали без передбачених законом дозволів. У ході розслідування проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання, арештовано рахунки та активи компанії.

Уже арештовано понад 2,6 млрд грн активів, які будуть стягнуті до бюджету та спрямовані на оборонні потреби.

Крім того, 25 травня указом президента до компаній і громадян РФ, пов’язаних із гральним бізнесом, застосовано санкції. У справі вже повідомлено про підозру кільком керівникам і службовим особам. 

  • 25 травня президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up. 
  • На початку грудня минулого року було повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам казино Pin-Up та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
  • Раніше суд задовольнив клопотання про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино Pin-Up. 
  • У січні цього року ДБР затримало номінального власника, а 14 лютого - директора онлайн-казино Pin-Up.
  • 3 червня онлайн-казино Pin-Up позбавили ліцензії
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