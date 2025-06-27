Командира батальйону на Донеччині підозрюють у незаконній виплаті майже мільйона "бойових"

Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин Донецької області, який організував незаконну виплату бойових надбавок на суму майже 1 млн грн.

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок чого державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.