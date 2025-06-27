Філатов публічно звернувся до МВС: підозрюваний в убивстві Фаріон зберігав про нього дані, але його не попередили

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував звернення до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з проханням пояснити, чому правоохоронці не попередили його про те, що підозрюваний в убивстві Ірини Фаріон зберігав про нього інформацію. Він же зберігав дані і стосовно волонтера Сергія Стерненка, на якого нещодавно вчинили замах.

Нові дані з'ясували на засіданні Шевченківського районного суду Львова, який розглядає справу про вбивство Фаріон. Філатов стверджує, що його прізвище фігурувало в файлах підозрюваного.

"Увечері 26.06.2025 року в багатьох українських ЗМІ зʼявилася новина про те, що під час засідання Шевченківського районного суду Львова, де розглядається кримінальне провадження відносно підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, було зʼясовано, що в хмарному сховищі телефону ймовірного злочинця Зінченка є записи про знаходження там PDF-файлів із досьє не лише на загиблу, а й ще на низку людей. Це може свідчити про те, що був складений певний список громадян України, котрі підлягали фізичному знищенню. І, як виявилося, до цього переліку внесено також і мене", – заявив він.

Філатов повідомив, що за ним незаконно стежили. Вранці 13 березня троє невідомих у формі компанії ДТЕК на автомобілі Volkswagen із підробленими державними номерними знаками встановили камеру відеоспостереження біля його офіційного офісу.

"Зауважу, що приміщення цього офісу розташоване у безпосередній близькості до мого приватного будинку, де мешкаю я та члени моєї родини. 19.03.2025 року про факт незаконного встановлення камери відеоспостереження було повідомлено уповноважених осіб МВС України. Утім, донині жодної реакції на те немає", – заявив він.

Мер припускає, що стеження може бути пов'язаним з убивством Фраіон, а також – з замахом на волонтера Сергія Стерненка.

Він просить міністра внутрішніх справ відповісти йому, чому правоохоронці його не попередили про те, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон Зінченко мав про нього інформацію.

"Чому цього не сталося ані після отримання данної інформації під час проведення досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка, котрий також був фігурантом у цьому досьє, що безпосередньо несло потенційну загрозу можливого посягання на моє життя? Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?" – заявив він.

Замовні злочини проти українських діячів

Торік у липні у Львові вбили мовознавицю і професорку Ірину Фаріон. За підозрою в злочині затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка. Нині він перебуває під вартою, справу слухає суд. На засіданні 26 червня оприлюднили інформацію про те, що підозрюваний зберігав файли з інформацією про Фаріон, Бориса Філатова, Геннадія Корбана, Сергія Стерненка, писала УП.

Сергій Стерненко пережив замах цього року. На місці злочину затримали жінку, що була завербована російськими спецслужбами. Вона мала намір убити волонтера.