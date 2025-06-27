Ворог вдарив ракетами по передмістю Дніпра, є загиблі та поранені

Ворог вдарив ракетами по місту Самар у передмісті Дніпра.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо”, – написав Лисак.

Перед цим він повідомляв про вибухи у місті Самар.

Оновлено. Згодом Сергій Лисак уточнив, що наразі відомо про 4 загиблих та 17 поранених. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.