Ворог вдарив ракетами по передмістю Дніпра, є загиблі та поранені

Ворог вдарив ракетами по місту Самар у передмісті Дніпра.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо”, – написав Лисак.
Перед цим він повідомляв про вибухи у місті Самар.
Оновлено. Згодом Сергій Лисак уточнив, що наразі відомо про 4 загиблих та 17 поранених. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.
- Самар зазнав ворожої атаки й 24 червня. Тоді Росія вбила в місті двох людей, ще близько дев'яти отримали поранення.