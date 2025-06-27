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Ворог вдарив ракетами по передмістю Дніпра, є загиблі та поранені

Пролунало декілька вибухів.

Ворог вдарив ракетами по передмістю Дніпра, є загиблі та поранені
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Ворог вдарив ракетами по місту Самар у передмісті Дніпра.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо”, – написав Лисак.

Перед цим він повідомляв про вибухи у місті Самар.

Оновлено. Згодом Сергій Лисак уточнив, що наразі відомо про 4 загиблих та 17 поранених. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.
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