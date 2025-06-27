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Окупанти атакували енергооб'єкт Херсонської області. Влада закликала підготуватися до тривалого знеструмлення

Фахівці працюють над відновленням. 

Окупанти атакували енергооб'єкт Херсонської області. Влада закликала підготуватися до тривалого знеструмлення
Фото: EPA/UPG

Російська армія атакувала важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області. Є відключення у низці населених пунктів. 

Енергетики роблять все можливе для стабілізації, але знеструмлення може бути тривалим. Про це повідомив голова ОВА Прокудін. 

"Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла", – закликав він. 
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