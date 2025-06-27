Окупанти атакували енергооб'єкт Херсонської області. Влада закликала підготуватися до тривалого знеструмлення

Російська армія атакувала важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області. Є відключення у низці населених пунктів.

Енергетики роблять все можливе для стабілізації, але знеструмлення може бути тривалим. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

"Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла", – закликав він.