АТЕШ: Аксьонов пересувається по Сімферополю з мобільною системою РЕБ

Він також обмежив свою появу в публічних місцях.

Агент руху опору «АТЕШ» зафіксував пересування голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова в Сімферополі.

За інформацією агентів, у складі кортежу Аксьонова помітили автомобіль зі встановленою системою радіоелектронної боротьби.

У русі зазначають, що останнім часом на півострові окупанти помітно посилили заходів безпеки. Після низки успішних операцій Сил оборони України колаборант Аксьонов уникає публічних заходів, а його переміщення стали прихованішими та швидшими.

«Окупаційна влада боїться атак FPV-дронів та можливих замахів. Саме тому колаборанта дедалі рідше можна побачити на людях», — повідомили у русі спротиву.