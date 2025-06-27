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АТЕШ: Аксьонов пересувається по Сімферополю з мобільною системою РЕБ

Він також обмежив свою появу в публічних місцях.

АТЕШ: Аксьонов пересувається по Сімферополю з мобільною системою РЕБ
Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов
Фото: EPA/UPG

Агент руху опору «АТЕШ» зафіксував пересування голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова в Сімферополі. 

За інформацією агентів, у складі кортежу Аксьонова помітили автомобіль зі встановленою системою радіоелектронної боротьби.

У русі  зазначають, що останнім часом на півострові окупанти помітно посилили заходів безпеки. Після низки успішних операцій Сил оборони України колаборант Аксьонов уникає публічних заходів, а його переміщення стали прихованішими та швидшими.

«Окупаційна влада боїться атак FPV-дронів та можливих замахів. Саме тому колаборанта дедалі рідше можна побачити на людях», — повідомили у русі спротиву.
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