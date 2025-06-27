АТЕШ: Аксьонов пересувається по Сімферополю з мобільною системою РЕБ

Агент руху опору «АТЕШ» зафіксував пересування голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова в Сімферополі.
За інформацією агентів, у складі кортежу Аксьонова помітили автомобіль зі встановленою системою радіоелектронної боротьби.
У русі зазначають, що останнім часом на півострові окупанти помітно посилили заходів безпеки. Після низки успішних операцій Сил оборони України колаборант Аксьонов уникає публічних заходів, а його переміщення стали прихованішими та швидшими.
«Окупаційна влада боїться атак FPV-дронів та можливих замахів. Саме тому колаборанта дедалі рідше можна побачити на людях», — повідомили у русі спротиву.
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