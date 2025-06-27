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Сімох працівників Харківського СІЗО підозрюють у причетності до смертельного побиття увʼязненого

Серед підозрюваних – колишній виконувач обовʼязків начальника СІЗО.

Сімох працівників Харківського СІЗО підозрюють у причетності до смертельного побиття увʼязненого
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Сімох працівників Харківського СІЗО підозрюють причетності до смертельного побиття увʼязненого, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Встановлено факт причетності 7 службових осіб ДУ «Харківський слідчий ізолятор», в тому числі колишнього виконувача обовʼязків начальника цього СІЗО, до смерті одного із увʼязнених. 

Зʼясовано, що 14 квітня цього року, потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок отриманих травм він помер.

Під час слідства були здобуті докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО. 

Сьогодні прокурори вручили підозру колишньому т.в.о. начальника ДУ «Харківський слідчий ізолятор» та двом старшим оперуповноваженим за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень), ч. 3 ст. 135 КК України (Залишення в небезпеці). 

Готується клопотання до суду про їх арешт. 

Ще 4 колишнім співробітникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 (службова недбалість), ч. 3 ст. 135 КК України.  

До суду готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.
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