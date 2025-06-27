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Клименко: після атаки по Дніпру 24 червня все ще продовжують шукати людей

Кількість потерпілих перевищує 300. 

Клименко: після атаки по Дніпру 24 червня все ще продовжують шукати людей
наслідки російської атаки на Дніпро та область 24 червня 2025 року

Станом на 27 червня триває пошукова операція в Дніпропетровській області, яку ворог атакував 24 червня балістикою. Тоді в Дніпрі загинула 21 людина.

Ще двоє людей загинули у Самарі, оприлюднив дані міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Загалом – понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", – додав міністр.

  • Вранці 24 червня Росія атакувала балістикою Дніпро і Дніпропетровську область. Це був один з наймасованіших ударів, повідомив потім міський голова Борис Філатов.
  • Пошкоджені будинки, інфраструктура, пасажирський поїзд Одеса – Запоріжжя, велика кількість освітніх закладів.
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