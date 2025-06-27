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Нацполіція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова

Слідчі дії відбуваються за місцем проживання Гусакова, його близьких друзів, знайомих, а також осіб, які допомагали в організації збору.

Нацполіція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова
обшуки у справі збору коштів для Назарія Гусакова

Національна поліція проводить обшуки в Києві та Львові у межах розслідування ймовірного шахрайства під час збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для Назарія Гусакова.

Про це йдеться на сайті Нацполу.

Слідчі дії відбуваються за місцем проживання Гусакова, його близьких друзів, знайомих, а також осіб, які допомагали в організації збору — зокрема, надавали банківські картки або сприяли переказам у криптовалюті.

Поліція перевіряє можливі факти нецільового використання коштів, а також встановлює всіх осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності. Департамент кіберполіції аналізує рух внесків, у тому числі за криптогаманцями. Державна служба фінансового моніторингу перевіряє банківські рахунки фігурантів справи.

обшуки у справі збору коштів для Назарія Гусакова
обшуки у справі збору коштів для Назарія Гусакова

Наразі встановлюють коло потенційних потерпілих. Правоохоронці закликають усіх, хто здійснював перекази коштів або має будь-яку інформацію, звернутися до Головного слідчого управління за номером: 099 302 15 24.
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