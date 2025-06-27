Міносвіти збільшило кількість обов'язкових уроків "Захисту України"

Міністерство освіти та науки оприлюднило наказ, відповідно до якого у школах з нового навчального року кількість обов'язкових уроків предмету "Захист України" у 10-11 класах зростає до двох на тиждень.

Як пояснили у відомстві, це дозволить "підготувати учнів до викликів сучасності та гарантувати якісне засвоєння життєво важливих навичок".

У Міносвіти обіцяють, що замість лекцій учні будуть набувати практичних знань у форматі тренінгів, що проводитимуть у регіональних навчальних центрах. Завдяки більшій кількості уроків діти зможуть поглиблено вивчати тактичну медицину, технології безпілотних систем, протидію дезінформації та інші складові самозахисту.