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Міносвіти збільшило кількість обов'язкових уроків "Захисту України"

Заняття проводитимуть у вигляді тренінгів.

Міносвіти збільшило кількість обов'язкових уроків "Захисту України"
Урок «Захист України» в одному з навчальних осередків
Фото: Аrmyinform

Міністерство освіти та науки оприлюднило наказ, відповідно до якого у школах з нового навчального року кількість обов'язкових уроків предмету "Захист України" у 10-11 класах зростає до двох на тиждень.

Як пояснили у відомстві, це дозволить "підготувати учнів до викликів сучасності та гарантувати якісне засвоєння життєво важливих навичок".

У Міносвіти обіцяють, що замість лекцій учні будуть набувати практичних знань у форматі тренінгів, що проводитимуть у регіональних навчальних центрах. Завдяки більшій кількості уроків діти зможуть поглиблено вивчати тактичну медицину, технології безпілотних систем, протидію дезінформації та інші складові самозахисту.
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