Головне за четвер, 26 червня: обмін полоненими, майже 140 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ДТП з українським автобусом у Румунії. Яким запам’ятається 1219-й день повномасштабної війни.

Сьогодні відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - написав він у Telegram.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 червня на фронті від початку доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 39 боєзіткнень.

Ще 21 боєзіткнення відбулось на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 червня – в новині.

Російська армія регулярно застосовує касетні боєприпаси проти українських військових і цивільних, повідомило Міністерство закордонних справ.

"МЗС України привертає увагу світової спільноти до широкомасштабного, умисного, цілеспрямованого та систематичного використання Росією касетних боєприпасів у ході її агресії проти України. Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування Росією таких боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти регулярно завдають по Силах оборони та цивільних людях ракетно-бомбових ударів із застосуванням ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган", "Точка-У" та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 тощо.

Більше інформації – в новині.

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі.

Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 кубометрів сміття та будівельних конструкцій. Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

У ніч на 23 червня внаслідок російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.

Саміт ЄС не зміг погодити спільну заяву щодо вступу України через вето Угорщини.

26 країн-членів підтримали заяву про «непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС».

Докладніше – в новині.

У Румунії поблизу м. Констанца перекинувся автобус з українцями, повідомили у Міністерстві закордонних справ.

"За інформацією консульського відділу Посольства України в Румунії на трасі DN22 поблизу м. Констанца перекинувся автобус української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест", - йдеться в повідомленні. На момент аварії в автобусі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей). Внаслідок ДТП 4 людей травмовано. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися.

Причини аварії встановлюються. Справа перебуває на контролі Посольства України в Румунії.

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