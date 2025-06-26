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Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими: додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

Більшість із них були в полоні з 22-го року.

Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими: додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ
Обмін полоненими
Фото: Офіс президента

Сьогодні відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - написав він у Telegram. 

За даними ГУР Міноборони з 2022 року з російського полону вдалося повернути 6 тисяч українців, понад 90% опитаних повернутих з неволі захисників свідчать про порушення з боку Росії і про тортури. 
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