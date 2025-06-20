ГУР: з початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути понад 6 тисяч осіб

З 2022 року з російського полону вдалося повернути 6 тисяч осіб, понад 90% опитаних повернутих з неволі захисників свідчать про порушення з боку РФ.

Про це в ефірі повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише LIGA.net.

Юсов повідомив, що завдяки обмінам та поза ними з 2022 року в Україну з російської неволі вдалося повернути понад 6000 осіб. Звільнені військові повідомляють про системне порушення прав поводження з військовополоненими на різних етапах перебування в полоні.

"Це предмет роботи як українських правоохоронних органів і правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого воно взагалі існує", – зазначив Юсов.

Юсов підкреслює, що Україна, на відміну від Росії, дотримується міжнародно-гуманітарного права, Женевської конвенції та інших зобов'язань. Усі центри утримання російських окупантів відповідають міжнародним стандартам.

Загалом Росія неохоче повертає українських захисників. Однак Україна знає, хто перебуває в полоні, і працює над їх поверненням, щодо деяких категорій полонених робота йде складніше.

"Ніколи ще робота переговорної групи не була простою. Але інтереси українських захисників та національні інтереси України будуть захищені... Україна не буде чекати. Україна зараз бореться і буде боротися за повернення кожного", – резюмував представник ГУР.