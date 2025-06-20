РФ приховує свої демографічні дані, що свідчать про соціальні проблеми у країні

Ці приховані відомості належать до так званих «оперативних» даних, що буде з річною статистикою щодо російського населення допоки невідомо.

З березня 2025 року Російська федеральна служба статистики «Росстат» закрила дані про щомісячну статистику щодо регіонів РФ: зокрема щодо народження, смерті, шлюбів та розлучень. Підсумкові дані по всій країні округлюються до сотень осіб, а відомості про шлюби та розлучення даються лише квартально.

Фото: EPA/UPG

Для чого у РФ приховують цю інформацію?

1. Оперативна інформація щодо народжуваності та смертності по регіонах найбільш об’єктивно та точно демонструє вплив на структуру населення під час війни та демонструє втрати, які несуть російські регіони щомісяця. Крім того така статистика демонструє наявну диспропорцію щодо втрат населення у одних регіонах та непропорційно високому коефіцієнту народжуваності для інших. Так російські ЗМІ, які ведуть підрахунок зафіксованих з відкритих джерел втрат на війні в Україні, констатують, що у таких регіонах як Башкортостан та Татарстан кількість ідентифікованих загиблих у кілька разів більша, ніж у деяких інших. Наприклад ця статистика приблизно у 10 (!) разів вища, ніж у таких областях як Ярославська, Смоленська або у Чечні.

2. З іншого боку, важливим фактором російської внутрішньої політики є намагання збільшити народжуваність. Про її необхідність неодноразово заявляв російський диктатор Путін. Так Путін розкритикував раніше поставлену мету досягнути у 2030 році коефіцієнта народжуваності – 1,6, а закликав до так званого «розширеного відтворення» з коефіцієнтом 2,3. При цьому подібний коефіцієнт вже перевищений у кількох регіонах РФ, але нюанс полягає в тому, що серед цих регіоні або національні республіки: Чечня, Інгушетія, Тува, Дагестан, або віддалені регіони з відносно невеликою кількістю населення загалом: Ямало-Ненецький автономний округ, Ханти-Мансійський автономний округ, Ненецький автономний округ. Для багатьох регіонів цей рівень недосяжний, що дуже резонує у статистиці, якщо робити порівняння.

3. Антимігрантська риторика стала актуальною для сучасної РФ. Особливо це стосується вихідців з країн Центральної Азії. При цьому відчутна розбіжність по кількості приїжджих трудових мігрантів між регіонами РФ. Так більша частина їх намагається приїхати у Москву, Московську область та Санкт-Петербург та Ленінградську область. Їх кількість у вимірі регіонів може бути фактором соціальної напруги на фоні тривалої війни та небезпеки терористичної активності.

Очевидно, що російській владі не вигідно публікувати дані статистики щодо народжуваності та смертності у регіонах РФ, бо це демонструє соціальні та національні проблеми країни.