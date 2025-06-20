«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаБлогиБлог Олександра Демченка

РФ приховує свої демографічні дані, що свідчать про соціальні проблеми у країні

З березня 2025 року Російська федеральна служба статистики «Росстат» закрила дані про щомісячну статистику щодо регіонів РФ: зокрема щодо народження, смерті, шлюбів та розлучень. Підсумкові дані по всій країні округлюються до сотень осіб, а відомості про шлюби та розлучення даються лише квартально.

Ці приховані відомості належать до так званих «оперативних» даних, що буде з річною статистикою щодо російського населення допоки невідомо.

Фото: EPA/UPG

Для чого у РФ приховують цю інформацію?

1. Оперативна інформація щодо народжуваності та смертності по регіонах найбільш об’єктивно та точно демонструє вплив на структуру населення під час війни та демонструє втрати, які несуть російські регіони щомісяця. Крім того така статистика демонструє наявну диспропорцію щодо втрат населення у одних регіонах та непропорційно високому коефіцієнту народжуваності для інших. Так російські ЗМІ, які ведуть підрахунок зафіксованих з відкритих джерел втрат на війні в Україні, констатують, що у таких регіонах як Башкортостан та Татарстан кількість ідентифікованих загиблих у кілька разів більша, ніж у деяких інших. Наприклад ця статистика приблизно у 10 (!) разів вища, ніж у таких областях як Ярославська, Смоленська або у Чечні.

2. З іншого боку, важливим фактором російської внутрішньої політики є намагання збільшити народжуваність. Про її необхідність неодноразово заявляв російський диктатор Путін. Так Путін розкритикував раніше поставлену мету досягнути у 2030 році коефіцієнта народжуваності – 1,6, а закликав до так званого «розширеного відтворення» з коефіцієнтом 2,3. При цьому подібний коефіцієнт вже перевищений у кількох регіонах РФ, але нюанс полягає в тому, що серед цих регіоні або національні республіки: Чечня, Інгушетія, Тува, Дагестан, або віддалені регіони з відносно невеликою кількістю населення загалом: Ямало-Ненецький автономний округ, Ханти-Мансійський автономний округ, Ненецький автономний округ. Для багатьох регіонів цей рівень недосяжний, що дуже резонує у статистиці, якщо робити порівняння.

3. Антимігрантська риторика стала актуальною для сучасної РФ. Особливо це стосується вихідців з країн Центральної Азії. При цьому відчутна розбіжність по кількості приїжджих трудових мігрантів між регіонами РФ. Так більша частина їх намагається приїхати у Москву, Московську область та Санкт-Петербург та Ленінградську область. Їх кількість у вимірі регіонів може бути фактором соціальної напруги на фоні тривалої війни та небезпеки терористичної активності.

Очевидно, що російській владі не вигідно публікувати дані статистики щодо народжуваності та смертності у регіонах РФ, бо це демонструє соціальні та національні проблеми країни.

Олександр Демченко Олександр Демченко , консультант Центру ініціатив «Повернись живим»
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies