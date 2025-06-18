Рішучий крок до справедливості — ратифікація Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Ратифікація стала лише початком. Сьогодні Україна крок за кроком впроваджує положення Римського статуту у своє національне законодавство. І цей процес уже приносить конкретні зміни.

24 жовтня 2024 року Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це рішення не просто юридичний акт. Це — наш принциповий вибір на користь міжнародного правосуддя, притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Що вже зроблено?

Універсальна юрисдикція

Тепер іноземці або особи без громадянства, які скоїли міжнародні злочини за межами України, але перебувають на нашій території, можуть бути притягнуті до відповідальності за українським законом. Це розширює наші можливості боротися з безкарністю.

Командна відповідальність

В українське законодавство введено принцип, за яким командири відповідають за злочини, скоєні підлеглими, якщо вони знали або повинні були знати про ці дії і не вжили належних заходів.

Визначення міжнародних злочинів

Кримінальний кодекс України оновлено та доповнено нормами. Вони гармонізують українське законодавство з положеннями Римського статуту щодо злочинів проти людяності та геноциду.

Наразі реалізація змін у національне законодавство триває. У парламенті працюють над:

окремим законом про кримінальну відповідальність за міжнародні злочини;

збільшенням максимального строку покарання до 30 років;

створенням спеціалізації суддів, що будуть розглядати воєнні та військові злочини;

створенням (відновлення) військових судів.

Це важливо, бо кількість воєнних злочинів зростає. За даними Офісу Генпрокурора, станом на червень 2025 року зареєстровано понад 172 тисячі воєнних злочинів.

Зазначу, що Офіс Омбудсмана України також залучений до розробки змін до законодавства, а також до міжнародних ініціатив на підтримку постраждалих.

Підтримка потерпілих та свідків: комплексні заходи

Окрім законодавчих змін, Україна формує нову інфраструктуру підтримки для потерпілих та свідків. Це — не менш важлива частина впровадження міжнародного правосуддя.

Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків при Офісі Генерального прокурора вже надав допомогу понад 1500 особам у дев’яти регіонах країни.

У пілотних судах створюються відділи підтримки потерпілих та свідків воєнних злочинів, які надаватимуть консультаційну та іншу допомогу.

Запроваджується пілотний проєкт щодо реалізації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, що включає створення Центрів захисту дитини (за моделлю Барнахус).

З жовтня 2023 року в системі безоплатної правової допомоги реалізується важлива ініціатива — залучення психологів до кримінальних проваджень за участю дітей. Психологи працюють через спеціальний Реєстр, до якого станом на 28 травня 2025 року входить 285 фахівців.

У другому кварталі 2024 року кількість запитів на участь психологів значно зросла. Це показує, що потреба в їхніх послугах збільшується, але наявних спеціалістів у Реєстрі недостатньо, щоб задовольнити всі запити. Тому зараз особливо важливо залучити до проєкту нових психологів.

Україна і світ. Тепер боротьба — спільна

Ратифікуючи Римський статут, Україна взяла не лише зобов’язання на себе, а й отримала право вимагати від світової спільноти рішучих дій.

Як бачимо, паралельно з національними реформами працює і міжнародна коаліція.

14 липня 2022 року в Гаазі 45 країн підтримали декларацію про координацію зусиль у розслідуванні таких злочинів і створення Діалогової групи з підзвітності. Її було офіційно засновано 3 березня 2023 року у Львові на конференції “Об’єднані заради справедливості”. А 7 травня 2025 року в Києві відбулася зустріч міністрів Діалогової групи та конференція “United for Justice. United for Survivors”, присвячена розслідуванню воєнних злочинів та підтримці постраждалих. Зазначу, що Офіс Омбудсмана долучений до Напрямку 4 (Civil Society Documentation Efforts) (Документація громадянського суспільства).

Важливим кроком стало ухвалення 9 травня 2025 року у Львові країнами-учасницями Core Grouр Львівської заяви про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Його буде засновано під егідою Ради Європи та розміщено в Гаазі. Трибунал має притягнути до відповідальності вище керівництво Росії.

Римський статут — це не просто документ. Це — наш інструмент. Наш шанс назвати речі своїми іменами. Дати визначення злу. І домогтися справедливості.