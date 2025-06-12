Інфляційна весна: чому ціни зросли, як реагує НБУ і чого чекати до кінця року

Та чи так усе однозначно?

У травні 2025 року річна інфляція в Україні зросла до 15,9%, що дещо перевищило попередній прогноз. Це знову активізувало публічну дискусію: чи вживає всіх заходів Національний банк України для боротьби з інфляцією і друге, зовсім протилежне питання, але його можна побачити у ЗМІ, чи не перегинає Національний банк із жорсткою грошово-кредитною політикою адже інфляція носить немонетарний характер? Критики часто стверджують: мовляв, нинішнє подорожчання має немонетарну природу, отже облікова ставка 15,5% — занадто висока.

Фото: dsnews.ua

Чому зростає інфляція — і чому дії НБУ правильні

Дійсно, головними причинами інфляційного стрибка навесні, крім війни та її наслідків, стали:

погіршення погодних умов і затримка врожаю;

високі світові ціни на продовольство;

активний експорт агропродукції;

підвищення собівартості через енерговитрати та логістику.

Це справді зовнішні та тимчасові фактори, які не мають прямого зв’язку з монетарною політикою. Але ігнорувати фундаментальні інфляційні ризики не можна. Базова інфляція (що показує стійку динаміку цін із мінімізацією короткострокових нерівномірних змін, спричинених шоками пропозиції та адміністративним регулюванням) у травні залишалась високою – 12,3% в річному вимірі. Це свідчить про те, що споживчий попит залишається високим, а зарплатний тиск не зменшується. Це і є сфера впливу НБУ.

Саме тому політика НБУ залишається обґрунтованою та необхідною. Уповільнення темпів базової інфляції — це не автоматичний процес, а результат, в тому числі, виваженої монетарної політики Національного банку. Якби облікова ставка була знижена передчасно, тиск на ціни був би ще більшим і важко навіть спрогнозувати яким би був тоді курс гривні чи золото-валютні резерви НБУ.

Висока ставка — це інструмент стримування зростання цін, а не гальмо.

Національний банк утримує облікову ставку на рівні 15,5%, щоб:

не допустити погіршення інфляційних очікувань ;

забезпечити інвестиційну привабливість гривневих інструментів (депозитів, ОВДП);

не допустити відтоку капіталу;

зберігати стабільність валютного ринку.

Це збалансована політика, яка вже працює: інфляція хоча і висока, але контрольована і буде зменшуватися, гривня стабільна, валютний ринок — спокійний, резерви — на рекордному рівні.

Прогноз інфляції: коротко- та середньострокові очікування

Національний банк неодноразово зазначав, що інфляція у травні, ймовірно, стала піком 2025 року. Очікується поступове зниження цінового тиску вже влітку. Чому?

Покращення врожаю та розширення пропозиції продовольчих товарів.

Зниження світових цін на нафту та енергоносії.

Зміцнення гривні та сповільнення зростання імпортованих цін.

Ефект бази порівняння (у червні 2024 було суттєве одноразове підвищення тарифів).

Прогноз інфляції від НБУ (Інфляційний звіт, квітень 2025):

Кінець 2025 року — 8,7%

2026 рік — 5%

2027 рік — 5%

Прогноз НБУ показує, що інфляція буде зменшуватися (на кінець року буде на однознаковому рівні), а в наступних роках має повернутися до інфляційної цілі в 5%. Монетарна політика сприяє тому, що тренд спрямований у правильному напрямку.

Що це означає для бізнесу, населення та державної політики.

Бізнесу варто продовжити адаптацію до нового цінового середовища. Поступове сповільнення інфляції дозволить точніше планувати вартість продукції та розширювати інвестиції. Споживачам слід зберігати довіру до гривні. Висока облікова ставка підтримує її інвестиційну привабливість, стабільність і захищає купівельну спроможність. Державі важливо не створювати додаткових фіскальних шоків (наприклад, різке підвищення тарифів чи податків), щоб не нівелювати монетарну стабільність.

Висновок

Монетарна політика НБУ залишається одним з ключових інструментів макростабільності в умовах війни та зовнішніх шоків. Так, частина інфляційного тиску є поза межами прямого контролю Нацбанку, але саме незалежна політика центробанку дає ринку сигнал впевненості, стримує очікування і забезпечує прогнозованість.

Найгірше — це відмовитися від жорсткої політики передчасно.

Україна вже проходила через епізоди “відпущеної” інфляції. Сьогодні важливо не повторювати ці помилки.

Якщо ми хочемо економічного зростання, відновлення довіри інвесторів і повернення біженців — стабільність цін зокрема і макроекономічна стабільність загалом мають залишатися пріоритетом.