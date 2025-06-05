В чому різниця між харчуванням цивільних і військових пацієнтів?

Ми живемо у час повномасштабної війни. Медичні заклади переповнені. Лікують і військових, і цивільних. Годують також усіх, але по-різному.

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Усі пацієнти харчуються в одній лікарні, але їжа на тарілках дуже відрізняється. Військові часто отримують фрукти, більші порції, апетитні страви. Цивільні — лише спостерігають. І, чесно кажучи, небезпідставно запитують: чому нас годують гірше?

Для військовослужбовців Кабмін затвердив спеціальний раціон харчування — норму №5. Це лікувальне покращене харчування, і воно дійсно різноманітніше: більше м’яса, риби, кисломолочних продуктів, вуглеводів. Дозволяються навіть спеції, а вони у звичайному раціоні українських пацієнтів відсутні. Крім того, калорійність меню військовослужбовців також майже вдвічі вища.

Для цивільних пацієнтів — Наказ №931 від МОЗ.

Цей документ розроблявся понад 11 років тому як перехідний до сучасних норм-регуляторів лікарняних раціонів. Він не враховує ані норм сучасної дієтології, ані реальних потреб пацієнта, ані реалій війни. Тому маємо неоптимізоване меню, прісну їжу, недостатнє різноманіття страв, а в деяких лікарнях — ще й досі абсолютно неактуальні столи-дієти за Певзнером, робота з якими значно збільшує використання ресурсу на харчоблоках.

Звідси, пацієнтів-цивільних і пацієнтів-військових у лікарнях годують за різними нормами. Й коли військовослужбовець потрапляє до звичайної лікарні, то його годують краще, ніж цивільних. І це створює етичну та комунікаційну прірву.

Я вже десять років практик сфери, знаю її зсередини — і як підприємиця, і як громадська діячка. Я розбудовую харчову інфраструктуру в державних лікарнях по всій Україні. І вірю, що ми здатні показати світу, як може виглядати гідне лікарняне харчування під час війни.

Це не про їжу. Це про повагу до людини. Про те, щоб у лікарні кожен пацієнт почувався не «менш цінним», а громадянином, якого хочуть вилікувати і підтримати. Тож, якщо ми хочемо змін — вони починаються не з критики, а з участі. Гідне меню в державній лікарні не лише можливе, а вже існує. Час зробити це стандартом.