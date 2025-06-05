FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
ГоловнаБлогиБлог Тетяна Коваль

В чому різниця між харчуванням цивільних і військових пацієнтів?

Ми живемо у час повномасштабної війни. Медичні заклади переповнені. Лікують і військових, і цивільних. Годують також усіх, але по-різному.

Фото: Unsplash

Усі пацієнти харчуються в одній лікарні, але їжа на тарілках дуже відрізняється. Військові часто отримують фрукти, більші порції, апетитні страви. Цивільні — лише спостерігають. І, чесно кажучи, небезпідставно запитують: чому нас годують гірше?

Для військовослужбовців Кабмін затвердив спеціальний раціон харчування — норму №5. Це лікувальне покращене харчування, і воно дійсно різноманітніше: більше м’яса, риби, кисломолочних продуктів, вуглеводів. Дозволяються навіть спеції, а вони у звичайному раціоні українських пацієнтів відсутні. Крім того, калорійність меню військовослужбовців також майже вдвічі вища.

Для цивільних пацієнтів — Наказ №931 від МОЗ.

Цей документ розроблявся понад 11 років тому як перехідний до сучасних норм-регуляторів лікарняних раціонів. Він не враховує ані норм сучасної дієтології, ані реальних потреб пацієнта, ані реалій війни. Тому маємо неоптимізоване меню, прісну їжу, недостатнє різноманіття страв, а в деяких лікарнях — ще й досі абсолютно неактуальні столи-дієти за Певзнером, робота з якими значно збільшує використання ресурсу на харчоблоках.

Звідси, пацієнтів-цивільних і пацієнтів-військових у лікарнях годують за різними нормами. Й коли військовослужбовець потрапляє до звичайної лікарні, то його годують краще, ніж цивільних. І це створює етичну та комунікаційну прірву.

Я вже десять років практик сфери, знаю її зсередини — і як підприємиця, і як громадська діячка. Я розбудовую харчову інфраструктуру в державних лікарнях по всій Україні. І вірю, що ми здатні показати світу, як може виглядати гідне лікарняне харчування під час війни.

Це не про їжу. Це про повагу до людини. Про те, щоб у лікарні кожен пацієнт почувався не «менш цінним», а громадянином, якого хочуть вилікувати і підтримати. Тож, якщо ми хочемо змін — вони починаються не з критики, а з участі. Гідне меню в державній лікарні не лише можливе, а вже існує. Час зробити це стандартом.

Тетяна Коваль Тетяна Коваль , засновниця бренду Foodicine
Теми: , , , ,
Другие записи блога:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies