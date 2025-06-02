Монтувальниці сонячних електростанцій: жінки, які змінюють Україну

Цей проєкт — не просто відповідь на кадрову кризу в енергетичному секторі. Це — історія про жінок, які сьогодні не тільки опановують нову, актуальну та стійку професію, а й ламають стереотипи, долають упередження та стають лідерками змін у суспільстві.

Ще у 2024 році, під час розмов із представниками сонячних енергетичних компаній, ми в команді Greenpeace Україна усвідомили парадокс: попит на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) в Україні стрімко зростав, але бракувало тих, хто міг би їх встановлювати. Тоді й було ухвалено рішення, яке нині вважаємо революційним: залучити до цієї сфери жінок. Так народився проєкт «Монтувальниця сонячних електростанцій».

Фото: надане Поліною Колодяжною

Чому саме жінки?

Під час війни, коли велика частина чоловіків перебуває на фронті, а енергетична інфраструктура є перманентною російською ціллю, потреба у відновлюваних джерелах енергії — критична. Лише в минулому році через прямі атаки об’єктів енергетики, було знищено понад 9 ГВт потуженостей, ще понад 18 ГВт було окуповано під час перших місяців повномасштабного вторгнення. У цих умовах сонячна енергетика стає одним із найшвидших та найдешевших рішень для забезпечення життєво важливої інфраструктури — шкіл, садочків, лікарень — електроенергією.

Водночас очевидно, що сфера монтажу сонячних електростанцій досі залишається переважно чоловічою. У проєкті “Монтувальниця сонячних електростанцій” ми хотіли довести, що жінки цілком здатні опанувати цю професію — і нам це вдалося.

У 2024 році ми запустили пілотний курс для десяти жінок, де вони вчились монтувати сонячні електростанції. Отримавши понад 150 заявок з різних регіонів України, ми зрозуміли, що українки готові опановувати цю професію і прагнуть реалізуватися в енергетиці.

У 2025 році Greenpeace Україна в партнерстві з Women in Tech Ukraine, гуманітарною організацією «Людина в біді» та за фінансової підтримки чеського народу запустили масштабну програму підготовки жінок-монтувальниць, яка передбачає 30 навчальних місць для жінок з п’яти регіонів — Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей. Обов’язкові умови — базова технічна освіта або суміжний досвід, а головне — мотивація.

Навчання поєднує онлайн-теорію та тижневу практику в Києві, яку забезпечують професіонали сонячної енергетики, компанія Atmosfera. Усі витрати на проїзд і проживання покривають організатори. Після завершення навчання 30 жінок отримують сертифікати і всі охочі далі розвиватися у професії матимуть змогу долучитися до встановлення сонячних станцій на об’єктах соціальної інфраструктури, яким допоможе із обладнанням Greenpeace.

Минулого року, коли “Монтувальниці” були ще пілотним проєктом, свою історію успіху у сонячній енергетиці створила Галина Черкашина — харків’янка, яка не просто працює у сфері, а вже допомагає новому поколінню монтувальниць опановувати професію. Вона стала кураторкою навчальних курсів у компанії «Атмосфера» й демонструє, що жіноче лідерство в енергетиці — це вже реальність.

Серед цьогорічних учасниць — Наталя Константинова з Миколаєва. Росіяни знищили підприємство, де жінка працювала головним енергетиком.Сьогодні Наталя шукає способи відновити виробництво і встановлення СЕС стане одним із перших кроків у цьому напрямку. Її чоловік, який нині проходить військову службу і є професіоналом у сфері монтажу та електрики, спочатку скептично поставився до участі дружини у навчанні. Але швидко змінив думку і тепер родина має плани із створення сімейного сонячного бізнесу.

Наша команда неймовірно радіє за ще одну цьогорічну монтувальницю Діану з Івано-Франківська. Щойно отримавши сертифікат про закінчення навчального курсу, дівчина вже отримала кілька пропозицій співпраці від провідних українських енергетичних компаній і зараз активно проходить співбесіди.

Фото: надане Поліною Колодяжною

Навчання, яке спричинило зміни у галузі

Проєкт «Монтувальниця сонячних електростанцій» — це не просто про нові робочі місця. Це про нові ролі для українських жінок. Про можливість реалізувати себе в сфері, яка донедавна вважалася виключно чоловічою. Про те, що українки сьогодні не лише тримають тил, виховують дітей і волонтерять, але й ведуть країну до стійкого відновлення та енергетичної незалежності.

Команда Greenpeace Україна вірить: якщо дати жінкам можливості — вони перевершать будь-які очікування. Сьогодні вони встановлюють панелі на дахах, завтра — проєктуватимуть цілі системи відновлюваної енергетики.

Шановні українські жінки, ми захоплюємося вами і присвячуємо цей проєкт вашій силі та незламності! Ви можете і вже стаєте рушійною силою зеленої трансформації України. А ми вас в цьому обов’язково підтримаємо!