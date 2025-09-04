Media ReCamp від Greenpeace: місце перезапуску української екологічної журналістики

Чому ця подія стала однією з найважливіших для нашої команди? Щоб пояснити це, необхідно звернутися до історії організації.

Однією з провідних подій цього літа для команди Greenpeace Україна став Табір зеленого відновлення для представників українських медіа. Табір відбувся з 5 до 8 серпня в Карпатах і зібрав 15 українських журналістів з національних та регіональних видань.

Фото: надане Поліною Колодяжною

Історія Greenpeace стартувала у вересні 1971 року у Ванкувері (Канада) з відважної ініціативи невеликої групи екологічних активістів. Вони, керовані прагненням зупинити ядерні випробування США, вирушили до острова Амчитка біля узбережжя Аляски на старому рибальському судні, яке вони назвали “Greenpeace”. Хоча човен так і не досяг місця випробувань, 6 листопада була здійснена підземна детонація атомної бомби. Саме ця акція стала символічним початком руху Greenpeace.

Той далекий вчинок мав велике медіависвітлення, сотні прихильників зібрались привітати та підтримати повернення активістів на пристані. Кадри зустрічі рознеслися світом завдяки цікавості з боку ЗМІ. І саме такий інтерес запустив велику хвилю в екологічній журналістиці по всьому світу. Відтоді, спільно з підтримкою медійників, Greenpeace зміг втілити рушійні зміни. Наприклад, світова спільнота запровадила мораторій на комерційне китобійство. Це стало історичним кроком у збереженні морських екосистем і врятувало багато видів китів від повного зникнення.

Саме тому в першу річницю офіційного створення офісу Greenpeace в Україні нам було важливо почати ґрунтовний діалог з українськими медіа. Ми вирімо, що саме журналісти можуть стати провідним партнером у формуванні суспільного запиту на екологічні зміни. Так з'явився Media ReCamp, що став не просто новим форматом, а й своєрідним перезапуском ставлення до теми екожурналістики — чесним, глибоким і надзвичайно актуальним зануренням у напрям, який десятиліттями залишався на периферії.

Упродовж чотирьох днів у Карпатах ми зібрали 15 журналістів з національних та регіональних ЗМІ — представників телебачення, радіо, онлайн видань. У спільному просторі відкритості й діалогу довкіллєва тематика прозвучала не як нішеве питання, а як одна з важливих складових майбутнього сталого розвитку України.

Програма кемпу охоплювала широкий спектр тем — від базових понять до стратегічних викликів. Ми обговорювали:

● що таке зелене відновлення і як воно може стати реальною альтернативою застарілим інфраструктурним моделям;

● чому атомна енергетика не є безпечним рішенням для України;

● діяльність Росатома та поширення впливу на міжнародній ядерній арені;

● які практичні переваги дає відновлювана енергетика, зокрема вітрова;

● роль журналіста в часи змін: ціннісна журналістика, відповідальність перед аудиторією, якість подачі складних тем;

● приклади успішних екологічних кампаній в Україні та за кордоном.

Окрему увагу ми приділили проєктам Greenpeace, які вже реалізуються в Україні — зокрема, дослідженням у сфері енергетики, участі у відбудові громад, адвокаційній роботі щодо прозорості рішень у сфері клімату та довкілля.

Фото: надане Поліною Колодяжною

Ці чотири дні стали набагато більшим, ніж просто навчальним форматом. Media ReCamp перетворився на живу платформу довіри, діалогу й обміну — між тими, хто створює зміст, і тими, хто щодня працює заради змін. Тут зʼявилася спільна мова, де охорона довкілля перестала звучати ізольовано, а набула цілісного змісту — як частина великої розмови про майбутнє України.

Охорона довкілля — це про енергетичну незалежність, національну безпеку, економічну сталість, здоров’я людей і відповідальну політику. Про здатність країни вижити, відновитися й процвітати. І саме медіа можуть робити цю тему видимою, зрозумілою й давати поштовх для пошуку рішень.

Ми в Greenpeace Україна лише почали цей шлях. Але вже сьогодні можемо впевнено сказати — перший міст між екологічними ініціативами та медіаспільнотою збудовано. І ми віримо, що цим містком уже дуже скоро поїдуть публікації, розслідування, спецпроєкти, нові формати й нові сенси. А головне — реальні зміни.

Важливо, що ми вже зараз бачимо, як формується нова спільнота — небайдужих, професійних, відповідальних. Спільнота, здатна не лише розповідати про зміни, а й бути їхньою рушійною силою. Спільнота, яка допоможе екологічним темам стати невід’ємною частиною суспільного порядку денного.

Media ReCamp — це лише початок.